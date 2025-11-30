За гранью процентов: стоит ли пенсионерам хранить сбережения в золотых монетах

Вопросы, связанные с финансовым будущим, особенно актуальны в преддверии пенсионного возраста. Стоит ли часть этих заслуженных накоплений превратить в золотую монетку?

Есть ли смысл полагаться на этот древний металл, когда банковские вклады становятся столь же непредсказуемы, как переменчивая погода? Может ли золото, лежащее не в банке, а в ладони, обеспечить спокойный сон?

И правда ли, что этот блестящий металл — не столько роскошь, сколько надежная страховка в самые неспокойные времена?

Время искать тихую гавань

Когда ставки по вкладам превращаются в лотерею — то жара, то заморозки, — люди естественным образом начинают искать более надежные пристанища. Спокойный сон, как выясняется, зачастую ценится куда выше мимолетных процентов по депозитам.

В этой новой, но в то же время хорошо забытой истории, золото снова выходит на передний план — как актив, чья ценность не зависит от доверия к финансовым институтам или стабильности интернет-соединения.

Оно просто существует, не обесцениваясь от чьих-то сиюминутных решений.

Весной прошлого года золото, будто ведя свою неспешную игру, без лишнего шума установило новый исторический рекорд, превысив отметку в 2400 долларов за унцию.

Чуть позже, в первый раз в истории, стоимость золота на торгах достигла психологической отметки в 4000 долларов за унцию. Рост происходит на фоне нарастающих экономических и геополитических потрясений.

Подобной ситуации не наблюдалось никогда. Мир снова охвачен турбулентностью, и потому старый добрый металл продолжает набирать цену. Эксперты лишь кивают, отмечая:

“Если тревоги не утихнут — то золото ещё подрастёт”.

Проверенный закон: тревога равна росту цены

Почему же так происходит? Всё объясняется просто: когда в мире царит неопределенность, золото неизменно дорожает.

Это закономерность, проверенная не только на мировых биржах, но и в семейных “заначках” многих поколений.

Банковская уверенность: под вопросом

Доверять банку можно, но не до конца. Проценты по вкладам сегодня всё чаще оказываются ниже уровня инфляции. Деньги, хранящиеся на счетах, тихо, без лишнего шума, обесцениваются.

Если раньше рубль воспринимался как незыблемая скала, то теперь он больше напоминает песок, утекающий сквозь пальцы.

Именно поэтому всё больше людей задумываются: может, стоит держать хотя бы небольшой “кусочек вечности” — например, в виде золотой монетки?

Конечно, цена на золото не демонстрирует постоянный рост: существуют периоды коррекции. Золото не терпит спешки, но за долгие годы оно всегда сохраняет то, что бумажные деньги неуклонно теряют.

Пока рубль или доллар “худеют”, золото, напротив, будто бы набирает вес. Оно не стремится обогатить владельца — оно просто не подводит.

Выбор правильной монеты: секреты инвестиций

Речь, разумеется, не идет о тяжелых слитках, которые могут сравниться по весу с кирпичом. Речь идет об инвестиционных монетах. Ярким примером является «Георгий Победоносец» — самая известная монета от Центробанка.

Ее всегда можно продать, а иногда даже подарить внуку со словами: «Пусть хоть у тебя пенсия не сгорит».

Важно лишь одно: совершать покупку следует официально, в банке, с полным комплектом документов. Ни в коем случае не у перекупщиков и не “с рук”.

Хранить монету лучше всего в банковском сейфе — так спокойнее и нет соблазна лишний раз “глянуть, как она там блестит”.

Следует помнить: золото — это не банковский вклад. У него есть свой спред между ценой покупки и продажи, а хранение требует определенной осторожности.

Главное правило: не всё и сразу

Никто не призывает срочно “перенести всю пенсию в золото”. Речь идет не об азартной игре, а о своеобразной страховке. Пусть будет хотя бы одна монета, маленький, но надежный кусочек уверенности.

Так, на случай, если ставки резко упадут, а курс валюты взлетит. Чтобы иметь запас прочности, выходящий за рамки одних лишь рублей.

История из жизни: спокойствие, которое подорожало

В 2015 году одна из жительниц города, преподаватель вуза, не стала дожидаться очередного «кризиса». Она сняла некоторую сумму со своего банковского счета и приобрела две золотые монеты Московского монетного двора.

Одна из них — «Георгий Победоносец» 2014 года выпуска, весом 7,78 грамма чистого золота, номиналом 50 рублей. Монету приобрели в обычном отделении Сбербанка за 12 000 рублей, с простой формулировкой — “для спокойствия”.

И, как оказалось, это было разумно.

Вторая монета — золотой червонец «Сеятель» 1980 года, также чеканки ММД, весом 7,742 г золота 900 пробы. Ее приобрели в Газпромбанке за 22 000 рублей, с полным комплектом — сертификатом и квитанцией.

Прошло десять лет. На сегодняшний день тот самый «Победоносец» стоит уже 72 700 рублей, а «Сеятель» 1980 года — около 90 000 рублей. Информация проверена: в «Золотом дворе» и в каталоге Fcoins цены примерно соответствуют этим цифрам.

Таким образом, спокойствие, купленное тогда, не только сохранилось — оно еще и существенно подорожало.

Если пересчитать: — первая монета выросла с 12 000 до 72 700 рублей — почти в шесть раз; — вторая — с 22 000 до 90 785 рублей — более чем в четыре раза.

Владелица монет с иронией отмечает:

«Я не спекулянт, я просто берегла спокойствие. Но, похоже, оно подорожало».

Почему именно ММД? Место чеканки имеет значение

Казалось бы, какая разница, где отчеканена монета: в Москве или Петербурге? Золото одно, проба одна.

Однако практика показала: разница все-таки существует.

Несколько лет назад у части петербургских «Победоносцев» были обнаружены темные пятна на поверхности. В народе их тут же окрестили «ржавыми». Центробанк пояснил: проба металла не пострадала, он оставался чистым.

Однако из-за особенностей технологического процесса на Санкт-Петербургском монетном дворе (СПМД) в золото могли попасть микрочастицы железа, которые и вызвали окисление.

С тех пор коллекционеры и инвесторы стали с большей осторожностью относиться к монетам, чеканенным на СПМД. А монеты Московского монетного двора (ММД) считаются более надежными: у них чище поверхность, и риск скрытых дефектов ниже.

Когда золото приобретается не как предмет коллекционирования, а как гарантия спокойствия, мелочей не бывает.

Тихий блеск уверенности

Золото не приносит процентов, зато оно не обесценивается вместе с громкими обещаниями. Это не роскошь и не инвестиция века — это тихий островок спокойствия на случай, если вокруг начнет нарастать шум.

Пусть лежит. Пусть блестит. Пусть напоминает о том, что истинная уверенность иногда умещается в ладони.

Доктор юридических наук Владимир Кабанов подчеркивает: для пожилого человека золото — это не столько про богатство, сколько про чувство устойчивости.