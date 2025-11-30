Восемь лет назад в Петербурге объявили войну гадалкам и астрологам: почему в итоге город проиграл

Восемь лет назад петербургские депутаты громко объявили войну астрологам, хиромантам и экстрасенсам. Законопроект, предложенный Александром Тетердинко, звучал амбициозно: насытить федеральный эфир научными передачами, вытеснить лженаучные практики из массового сознания и вернуть обществу вкус к подлинному знанию.
Идея была проста: если дать зрителю качественный научный контент в прайм‑тайм — с 18:00 до 23:00 в будни и с 14:00 до 23:00 в выходные, — аудитория постепенно перестанет верить в гороскопы и «экстрасенсорику». Планировалось не меньше двух часов научно‑популярного вещания в неделю — достаточно, чтобы начать менять информационный ландшафт.
Законопроект прошёл обсуждение в ЗакСе и был направлен в Госдуму. На бумаге всё выглядело логично: наука против мистики, факты против домыслов. Но жизнь оказалась упрямее схем.
Сегодня, оглядываясь назад, приходится признать: битва, похоже, проиграна. Телеэфир по‑прежнему щедро отведён под шоу с гадалками, астрологами и «мастерами чистить карму». Гороскопы печатают в массовых изданиях, соцсети пестрят предложениями «чтения судьбы по ладони», а запросы вроде «прогноз на неделю по знаку зодиака» не сходят с топа поисковиков.