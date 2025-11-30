Городовой / Общество / Восемь лет назад в Петербурге объявили войну гадалкам и астрологам: почему в итоге город проиграл
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Восемь лет назад в Петербурге объявили войну гадалкам и астрологам: почему в итоге город проиграл

Опубликовано: 30 ноября 2025 12:30
Восемь лет назад в Петербурге объявили войну гадалкам и астрологам: почему в итоге город проиграл
Восемь лет назад в Петербурге объявили войну гадалкам и астрологам: почему в итоге город проиграл
Фото: Городовой.ру

Власти намерены положить конец сомнительной деятельности.

Восемь лет назад петербургские депутаты громко объявили войну астрологам, хиромантам и экстрасенсам. Законопроект, предложенный Александром Тетердинко, звучал амбициозно: насытить федеральный эфир научными передачами, вытеснить лженаучные практики из массового сознания и вернуть обществу вкус к подлинному знанию.

Идея была проста: если дать зрителю качественный научный контент в прайм‑тайм — с 18:00 до 23:00 в будни и с 14:00 до 23:00 в выходные, — аудитория постепенно перестанет верить в гороскопы и «экстрасенсорику». Планировалось не меньше двух часов научно‑популярного вещания в неделю — достаточно, чтобы начать менять информационный ландшафт.

Законопроект прошёл обсуждение в ЗакСе и был направлен в Госдуму. На бумаге всё выглядело логично: наука против мистики, факты против домыслов. Но жизнь оказалась упрямее схем.

Сегодня, оглядываясь назад, приходится признать: битва, похоже, проиграна. Телеэфир по‑прежнему щедро отведён под шоу с гадалками, астрологами и «мастерами чистить карму». Гороскопы печатают в массовых изданиях, соцсети пестрят предложениями «чтения судьбы по ладони», а запросы вроде «прогноз на неделю по знаку зодиака» не сходят с топа поисковиков.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью