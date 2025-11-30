Городовой / Город / Родился, когда отца уже не стало? Теперь положена пенсия: Путин подписал закон
Родился, когда отца уже не стало? Теперь положена пенсия: Путин подписал закон

Опубликовано: 30 ноября 2025 12:51
Размер денежных выплат составляет от 7,7 до 21,1 тысячи рублей.

В России введён новый вид социальной пенсии для детей, появившихся на свет после применения вспомогательных репродуктивных технологий, если их рождение произошло позднее, чем через 300 дней после смерти отца. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Ранее в подобных ситуациях государственная поддержка не предусматривала постоянных выплат таким детям, поскольку они формально не могли считаться находившимися на иждивении усопшего родителя.

Теперь для этой категории вводится особый порядок назначения пенсии, который приравнивает такие выплаты по объёму и условиям к тем, что получают дети с неизвестными родителями.

Размер ежемесячной помощи установлен в диапазоне от 7,7 тысячи рублей до 21,1 тысячи рублей.

До принятия документа пособие по утере кормильца полагалось только в случае, если ребёнок числился на содержании у умершего.

Эта законодательная новелла ликвидирует правовой пробел и позволяет более гибко реагировать на исключительные жизненные обстоятельства.

Автор:
Юлия Аликова
Город
