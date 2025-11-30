Городовой / Город / Город идёт к Исаакию, а за углом прячется музей, который собирает всю фотографическую память Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Город идёт к Исаакию, а за углом прячется музей, который собирает всю фотографическую память Петербурга

Опубликовано: 30 ноября 2025 13:15
РОСФОТО
Город идёт к Исаакию, а за углом прячется музей, который собирает всю фотографическую память Петербурга
Городовой ру

Иногда достаточно свернуть с туристского маршрута, чтобы наткнуться на нечто неожиданное.

Здание, где сегодня живёт РОСФОТО, построили в 1905–1907 годах для Российского страхового общества, в духе петербургского модерна: строгий фасад, большие окна, тяжёлая дверь на Большую Морскую.

В 2002 году Министерство культуры решило поселить здесь новый музейно-выставочный центр, посвящённый фотографии. Так в самом центре города появился государственный музей, который занимается только одним видом искусства — фотографией.

Временные выставки вместо «вечной экспозиции»

В отличие от классических музеев, здесь нет единственной "обязательной" экспозиции. Пространство живёт выставками: петербургская фотография XIX века, советские авторы, европейские и азиатские проекты, военная хроника, экспериментальная оптика — афиша всё время меняется.

Важно другое: за витринами стоит собственная коллекция, которую РОСФОТО собирает с 2002 года, уделяя особое внимание работам петербургских фотографов и крупным собраниям вроде серии "Советская фотография", вернувшейся из зарубежного архива в музейный фонд.

Место, где разбирают камеры и мифы

РОСФОТО — это ещё и лаборатория для профессионалов: музей проводит конференции "Фотография в музее", издаёт методички о хранении и каталогизации фотоколлекций, помогает региональным музеям работать с негативами и цифровыми архивами.

В новых залах на Большой Морской готовят постоянную интерактивную экспозицию об истории фотографических техник — от дагеротипов и стеклянных пластин до цифры.

Если смотреть на РОСФОТО не как на "ещё одну галерею", а как на место, где город собирает свои взгляды, становится понятнее: это не маленький музей "про красивые снимки", а точка, где Петербург учится помнить себя в фотографиях.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 10
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью