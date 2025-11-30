Город идёт к Исаакию, а за углом прячется музей, который собирает всю фотографическую память Петербурга

Здание, где сегодня живёт РОСФОТО, построили в 1905–1907 годах для Российского страхового общества, в духе петербургского модерна: строгий фасад, большие окна, тяжёлая дверь на Большую Морскую.
В 2002 году Министерство культуры решило поселить здесь новый музейно-выставочный центр, посвящённый фотографии. Так в самом центре города появился государственный музей, который занимается только одним видом искусства — фотографией.
Временные выставки вместо «вечной экспозиции»
В отличие от классических музеев, здесь нет единственной "обязательной" экспозиции. Пространство живёт выставками: петербургская фотография XIX века, советские авторы, европейские и азиатские проекты, военная хроника, экспериментальная оптика — афиша всё время меняется.
Важно другое: за витринами стоит собственная коллекция, которую РОСФОТО собирает с 2002 года, уделяя особое внимание работам петербургских фотографов и крупным собраниям вроде серии "Советская фотография", вернувшейся из зарубежного архива в музейный фонд.
Место, где разбирают камеры и мифы
РОСФОТО — это ещё и лаборатория для профессионалов: музей проводит конференции "Фотография в музее", издаёт методички о хранении и каталогизации фотоколлекций, помогает региональным музеям работать с негативами и цифровыми архивами.
В новых залах на Большой Морской готовят постоянную интерактивную экспозицию об истории фотографических техник — от дагеротипов и стеклянных пластин до цифры.
Если смотреть на РОСФОТО не как на "ещё одну галерею", а как на место, где город собирает свои взгляды, становится понятнее: это не маленький музей "про красивые снимки", а точка, где Петербург учится помнить себя в фотографиях.