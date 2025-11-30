Когда «Алиса» потеряла голос: умные колонки по всей России разом подвели

В различных регионах России наблюдаются перебои в функционировании голосовой системы «Алиса». Наибольшее число сообщений о неисправностях поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно данным, сегодня количество обращений по этому поводу превысило 670.
Пользователи отмечают, что при попытке взаимодействовать с устройством, система сообщает о возникновении ошибки и предлагает повторить попытку позже. В социальных сетях активно обсуждается невозможность воспользоваться обычными командами. Проблема затронула как бытовые устройства, так и их мобильные версии.