Городовой / Город / Когда «Алиса» потеряла голос: умные колонки по всей России разом подвели
Опубликовано: 30 ноября 2025 13:13
Городовой ру

Основная часть обращений поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.

В различных регионах России наблюдаются перебои в функционировании голосовой системы «Алиса». Наибольшее число сообщений о неисправностях поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно данным, сегодня количество обращений по этому поводу превысило 670.

Пользователи отмечают, что при попытке взаимодействовать с устройством, система сообщает о возникновении ошибки и предлагает повторить попытку позже. В социальных сетях активно обсуждается невозможность воспользоваться обычными командами. Проблема затронула как бытовые устройства, так и их мобильные версии.

Автор:
Юлия Аликова
Город
