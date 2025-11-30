Городовой / Город / В День матери Беглов обратился к петербурженкам: что прозвучало в поздравлении
В День матери Беглов обратился к петербурженкам: что прозвучало в поздравлении

Опубликовано: 30 ноября 2025 13:32
В День матери Беглов обратился к петербурженкам: что прозвучало в поздравлении
В День матери Беглов обратился к петербурженкам: что прозвучало в поздравлении
Городовой ру

В Санкт-Петербурге 23 женщины получили государственные награды за заслуги в воспитании детей.

В Международный день матери, который отмечается сегодня, 30 ноября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к женщинам города с поздравлениями. В своей речи он подчеркнул значимость образа матери для всей страны. Беглов отметил особую роль, которую играют женщины, воспитывающие детей и передающие молодому поколению нравственные ценности.

Глава города напомнил, что в этом году по инициативе Президента России начал действовать проект под названием «Семья». Он указал, что поддержка материнства и детства является приоритетной задачей власти. Особый акцент сделан на необходимость помощи многодетным семьям.

По словам губернатора, количество семей с тремя и более детьми в Санкт-Петербурге ежегодно увеличивается. Сейчас их насчитывается 76 тысяч. Кроме того, двадцать три женщины получили государственные награды за достойное воспитание детей, и десяти из них было присвоено почетное звание «Мать-героиня».

«Огромное спасибо всем матерям — вы растите будущее России и Санкт‑Петербурга! Пусть ваши мудрость, любовь, терпение и забота станут залогом успехов ваших детей! С праздником!» — заключил Александр Беглов.
Автор:
Юлия Аликова
Город
