Когда блюститель — нарушитель: петербуржцы пожаловались на блюстителей закона, паркующихся на местах для инвалидов

В Санкт-Петербурге жители выразили возмущение из-за того, что автомобили, принадлежащие Городскому центру управления парковками, были припаркованы на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Видеозапись, отражающая эту ситуацию, была опубликована в соцсетях.
На парковке рядом со спортивным комплексом «Юбилейный» машины организации, которая осуществляет контроль за соблюдением порядка на стоянках, заняли сразу несколько специальных мест для маломобильных граждан. Это вызвало недовольство со стороны горожан.
Редакция направила официальный запрос в Городской центр управления парковками с просьбой прокомментировать данный поступок. Ответ учреждения на момент публикации не приводится.