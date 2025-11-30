Прозрачные стены: зачем в «хрущевках» делали окна между кухней и санузлом

Для чего предназначались эти, казалось бы, странные проемы, и какие тайны они скрывали?

Советское градостроительство, особенно в период массового строительства «хрущёвок» и «сталинок», изобиловало планировочными решениями, которые порой вызывают недоумение у современных жителей.

Одной из таких загадок стало появление окон, соединяющих кухню с санузлом.

Бюджетное решение и визуальное расширение

В Союзе российских архитекторов предложили одно из ключевых объяснений:

“Подобные окна делали в Советском Союзе, чтобы расширить пространство”.

Чаще всего такие окна устанавливались в совмещённых санузлах и выходили на кухню.

В условиях стеснённых метражей, характерных для “хрущёвок” и “сталинок”, где “практически негде развернуться”, это служило своего рода бюджетным решением для создания иллюзии большего объёма.

“Они помогали визуально немного расширить пространство на кухни, которые по площади были совсем маленькие”.

Кроме того, подобное окно имело и практическое значение в быту:

“Когда в квартире отключали электричество. Собственник мог пойти в туалет без фонаря или спичек, так как оно пропускало достаточно света в дневное время”.

Таким образом, архитекторы стремились создать условия, при которых жильцы “не ощущали себя полностью в замкнутом помещении”, хотя такая планировка никак не оправдала себя в полной мере, не снимая всех проблем малогабаритного жилья.

Безопасность, санитария и солнечный свет

Архитектор Руслан Кирничанский выдвигает иные версии, связанные с техникой безопасности и санитарными требованиями. Одна из гипотез касается защиты от взрыва бытового газа. По этой версии, окно служило своеобразным “предохранителем”:

“Ударная волна пришлась бы на окно, если что-нибудь случилось на кухне”.

Однако специалист высказывает сомнения в прочности такой конструкции, отмечая, что “строители делали стенку толщиной всего в половину кирпича”, и её прочность “вызывает большие сомнения”.

Более логичной представляется версия, связанная с санитарными целями. Кирничанский уверен, что окно способствовало “обеззараживанию воздушного пространства” и “пропускать солнечный и домашний свет, который убивал все бактерии в помещении”.

Предполагается, что советские специалисты таким образом стремились к “профилактике туберкулёза”, ведь “свет уничтожает палочки этой болезни”.

Отсутствие возможности открыть окно, по мнению специалиста, указывало на его основное предназначение — освещение, в то время как вентиляцией занимались другие устройства, например, вытяжки.

Негатив жильцов и попытки “заделать” прошлое

Несмотря на возможные рациональные объяснения, сами жильцы редко видели в таких окнах преимущества.

“Собственники бюджетных квартир старались избавиться от подобных оконных проемов”.

На них клеили обои, закрашивали, или даже предпринимали попытки “кладки из кирпичей”, пытаясь полностью скрыть этот элемент планировки.

“Люди стеснялись этих окон в своих жилищах и старались их заделать”.

При этом, если говорить о борьбе с туберкулёзом, то советская медицина добивалась успехов и без таких архитектурных решений, что ещё больше ставило под сомнение необходимость этого “прозрачного” элемента в советских домах.