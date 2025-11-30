Сколько на самом деле приносят апарты в Петербурге: аналитики озвучили цифры, которые ломают привычные расчёты

В апартамент-отелях Петербурга в течение высокого сезона одна квартира способна обеспечить ежемесячную выручку в пределах 150–190 тысяч рублей. При этом собственник на практике получает только часть этой суммы, поскольку большая доля выручки уходит на покрытие текущих расходов по обеспечению бесперебойной работы гостиничного объекта. Самое важное для инвесторов — после всех затрат остается около половины общей выручки, а итоговая прибыль колеблется в зависимости от сезона.
Операционные расходы формируются из ряда обязательных статей. В первую очередь, это затраты на эксплуатацию инженерной инфраструктуры, такую как системы вентиляции, пожарная безопасность, лифты и различные общие помещения. На эти цели в среднем уходит от 6 до 8 процентов от всех поступлений, причём подобные расходы не зависят от загрузки — они неизменны каждый месяц.
Самая значительная часть средств уходит на обеспечение гостиничного сервиса: сюда входят уборка и обслуживание номеров, замена белья, закупка расходных материалов и работа персонала, принимающего гостей. Эти траты составляют примерно 35 процентов суммарной выручки и увеличиваются по мере роста числа постояльцев. Чем выше посещаемость, тем больше требуется ресурсов на поддержание работы.
Дополнительные затраты формируют направления, связанные с привлечением клиентов и обеспечением видимости объекта на рынке. Продажа номеров происходит в основном через крупные интернет-площадки, что влечёт за собой комиссионные расходы, а также платное продвижение. К этому прибавляются расходы на создание и размещение материалов по объекту, ведение социальных сетей и общение с клиентами по электронной почте; на все маркетинговые и дистрибуционные задачи закладывается ещё от 3 до 6 процентов поступлений.
Коммунальные платежи составляют ощутимую статью в структуре расходов, около 8–10 процентов ежемесячного бюджета. На эти издержки, как правило, влияют тарифы и погодные условия, на которые управляющая компания не имеет возможности воздействовать. Объем платежей зависит от размеров здания и используемых инженерных узлов.
С 2025 года в Петербурге введён туристический сбор. Он составляет 1 процент от стоимости проживания и оплачивается гостями наряду с остальными услугами. Эта новация также влияет на конечный финансовый результат для владельцев апартаментов.
В результате все постоянные и переменные статьи затрат в среднем «съедают» около 50 процентов заработанных апарт-отелем средств. Оставшаяся сумма и определяет реальную прибыль владельца, причём итог может заметно меняться с наступлением низкого сезона или при снижении спроса.
Для наглядности создан следующий перечень регулярных расходов от выручки:
- эксплуатация инженерных систем — 6–8 %;
- обеспечение гостиничных услуг — 35 %;
- маркетинг и продвижение — 3–6 %;
- коммунальные платежи — 8–10 %;
- туристический налог — 1 %.