«Комната тишины», «Рупор» и «Башня»: какую экотропу придумали на краю Лужской губы
«Комната тишины», «Рупор» и «Башня»: какую экотропу придумали на краю Лужской губы

Опубликовано: 30 ноября 2025 15:15
«Комната тишины», «Рупор» и «Башня»: какую экотропу придумали на краю Лужской губы
На узкой полоске суши между рекой Выбья и заливом сделали маршрут, где лес и море меняются так же часто, как ощущения.

Экотропа идёт по стрелке суши в заказнике "Кургальский" — с одной стороны река Выбья, с другой Лужская губа Финского залива. Маршрут короткий, около четырёх километров, но устроен так, что почти не повторяется: делаешь десяток шагов — и картинка меняется.

Сначала вокруг сухой сосновый лес с вереском и серебристыми лишайниками под ногами, потом тропа ныряет в более тёмный ельник, выходит к прибрежным зарослям вдоль реки, а дальше — к низким приморским лугам и песчаным дюнам у залива. Всё это — одна и та же прогулка, без резких перепадов, просто мягкая смена декораций.

Птицы и паузы

Если повезёт, маршрут подарит не только виды, но и встречи: на отмелях и в небе можно заметить малого лебедя, чёрную казарку и других перелётных гостей, ради которых сюда приезжают орнитологи.

Чтобы не просто "пройти круг", на тропе сделали несколько специально задуманных остановок. Платформа "Комната тишины" спрятана в камышах и тростнике: здесь ничего не происходит, кроме звуков воды, ветра и птиц — и в этом весь смысл. На площадке "Рупор" большой деревянный козырёк подхватывает и усиливает шум волн, превращая обычный берег в естественный динамик.

А смотровая "Башня" даёт редкий ракурс сразу на две стихии: извивающуюся реку и открытое пространство Лужской губы.

Экотропа "Долина реки Выбья и Лужская губа" — из тех маршрутов, где нет "главной точки ради фото". Здесь интрига в другом: заметить, как меняется лес, ветер, свет и собственное дыхание, пока ты проходишь узкой полосой суши между рекой и морем.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
