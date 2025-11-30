Немое кино и бархатные шторы: где прятался петербургский «Мулен Руж»

Современный дом Nº51 на Невском проспекте — это уже не то место, куда стекались бы сотни зевак, зачарованных новинкой. Сейчас это рядовое административное здание, незаметное для спешащих по своим делам прохожих.

Однако, всего столетие назад, это место было средоточием яркой жизни.

Блеск и шум начала века

В начале XX века на Невском проспекте распахнул свои двери кинотеатр «Мулен Руж». Открытый в 1913 году, он мгновенно завоевал популярность.

Интерьер был оформлен по последней моде того времени: роскошная лепнина, бархатные шторы и, конечно, электрическое освещение — настоящее чудо для Петербурга той эпохи.

В зале всегда звучала живая музыка, а во время антрактов зрителям предлагали лимонад и мороженое.

Эпоха немого кино и ушедшие следы

Здесь демонстрировались немые фильмы — как зарубежные шедевры, так и отечественные картины, включая экранизации знаменитых пьес и романов.

Периодически проводились тематические показы, демонстрирующие хроники, новости с фронта и документальные кадры, погружая зрителей в актуальную реальность.

После революционных перемен кинотеатр был переименован, а само здание неоднократно перестраивалось. Постепенно следы яркого «Мулен Руж» стирались, уступая место новой эпохе.

Сегодня от былого великолепия остались лишь исторические воспоминания, связанные с адресом Невский проспект, 51.