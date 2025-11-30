Гуляй, шальная императрица: во сколько стране обходился один обед Екатерины II

Екатерина II знала толк в роскоши, и её аппетиты могли всерьёз опустошить казну. Обед императрицы был настоящим пиршеством — на стол одновременно подавали десятки изысканных блюд.
Главными хитами меню были черепаховый суп, рябчики по-испански, индейка и стерлядь. Обязательно присутствовала дичь — вальдшнепы, фаршированные шпиком, и пулярда с трюфелями.
Всё это дополнялось 10-12 салатами, сложными соусами и изысканной выпечкой от французских кондитеров.
Такой гастрономический марафон стоил государству 80 рублей — целое состояние по тем временам. Для сравнения: рядовой солдат служил целый год за 7 рублей. При этом сама императрица алкоголь почти не пила, предпочитая смородиновый морс.
Она строго следила за атмосферой за столом и могла сделать выговор любому, кто выглядел слишком угрюмо. Обед при дворе был не просто едой — настоящим представлением, где каждое блюдо играло свою роль.