Прощальный поклон на своей сцене: Всеволода Шиловского провожают в его театре-студии

В столичном театре-студии на Петровке, дом 17, сегодня проходит прощание с заслуженным артистом России Всеволодом Шиловским. Явившиеся выразить соболезнования близким актёра принесли с собой цветы; среди собравшихся — коллеги, друзья и зрители. Церемония завершится на Троекуровском кладбище, где планируется похоронить мастера.
О кончине известного режиссёра стало известно утром 26 ноября — Всеволод Шиловский ушёл из жизни в возрасте 87 лет. Его биография отмечена не только многочисленными ролями, но и борьбой с тяжёлым недугом: около 15 лет назад артисту удалось добиться значительного улучшения состояния здоровья.
Спустя годы болезнь вернулась: полгода назад врачи диагностировали онкологию, которая вскоре повлекла осложнения, среди которых отмечалась желтуха.
«Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский был человеком незаурядного таланта, яркой индивидуальности и редкой преданности искусству», — так писали о нём в большинстве отзывов в соцсетях.