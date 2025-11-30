Менделеев придумал не только таблицу: что за часы он повесил на Дворцовой площади

В начале XX века Менделеев руководил Главной палатой мер и весов — учреждением, отвечавшим за эталоны длины, массы и… времени. При прокладке электрического кабеля к Зимнему дворцу учёный предложил провести ветку и к Министерству финансов: так появилась идея первых в городе уличных электрических часов.

Первоначально их планировали поставить прямо в окно ведомства, чтобы контролировать температуру и точность хода. Но Министерство финансов настояло на более эффектном решении: подвесить двусторонний циферблат под аркой Главного штаба — на глазах у всей Дворцовой площади.

Менделеев был против: конструкция казалась ему слишком рискованной. Но проект всё же утвердили, и в 1905 году под аркой появился двухметровый хронометр с надписью "Главная палата мер и весов. Точное время".

Почему часы называют "менделеевскими"

Не потому, что учёный их изготовил — механизм собирал мастер Август Эриксон. А потому, что сама система передачи точного времени по кабелю, от эталонных часов палаты, была придумана и внедрена при Менделееве.

Сигналы шли от башни Главной палаты по линии на Дворцовую площадь, и город впервые получил общественные часы, синхронизированные с главным эталоном страны.

Для Петербурга начала XX века это было прорывом не меньшим, чем электрический трамвай.

Жизнь под аркой: от империи до реставрации

Часы пережили революцию, блокаду и перестройки. В 1920-е их называли уже проще — "электрические часы общественного пользования под Аркой Красной Армии".

В 1971 году механизм частично заменили, а в 2001-м он был повреждён при реставрации арки.

К 300-летию Петербурга часы восстановили международными усилиями: механизм заменили на швейцарский с радиокоррекцией, сохранив внешний вид. Исторические детали — стрелки, циферблаты, фрагменты механизма — сейчас хранятся в Метрологическом музее.