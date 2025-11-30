Маркетплейсы манят, аферисты ждут: как не дать себя обвести вокруг пальца и сохранить деньги

В последние месяцы на крупнейших интернет-площадках из Китая отмечается рост числа мошеннических схем. Представители Управления безопасности и контроля МВД России поделились рекомендациями для безопасных покупок в подобных сервисах. Здесь отмечают, что знание признаков мошенничества позволяет защитить себя от обмана.
Основной совет — проверять, как отправление отслеживается не только внутри торговой платформы, но и через самостоятельные онлайн-сервисы, например, Почта России или Cainiao. Если статус заказа долго не меняется либо отличается на разных порталах, это может говорить о возможной проблеме. Внимательное изучение описаний лота и отзывов других покупателей также поможет выявить подозрительных продавцов.
В МВД рекомендуют обращать пристальное внимание на новые профили продавцов, однотипные фотографии и слишком аккуратную подачу товара. В их сообщении говорится:
«Новые аккаунты, однотипные фото, идеальные ракурсы — признаки накрутки. Ищите негатив и проверяйте изображения через поиск по картинкам».
Перед тем как провести платеж, стоит вступить в переписку с реализатором. Если продавец отвечает без конкретики, либо вовсе не выходит на связь, лучше отказаться от сделки. В УБК подчеркивают:
«Маркетплейсы стараются защищать покупателей, но только если вы сами проявляете бдительность. Не спешите нажимать “купить” и всегда проверяйте детали».