Едва календарь перелистнётся — М‑11 закроют: петербуржцев предупредили о ремонте в первые дни декабря

В начале декабря для автомобилистов, следующих по автомагистрали М-11 «Нева», будут действовать временные ограничения движения. Это связано с работами, необходимыми для соединения дороги с аэропортом Пулково. О грядущих изменениях сообщила пресс-служба оператора трассы.
Строительные мероприятия затронут 681-й километр пути. Водителей просят учитывать, что работы пройдут преимущественно ночью, чтобы снизить уровень неудобств для участников движения.
График проведения — 30 ноября и 1 декабря с полуночи до 3:30, а также 2 и 3 декабря — с 00:00 до 05:15. В указанные периоды движение автотранспорта в обе стороны полностью остановят, однако затор не продлится более получаса.