На Народной — не по‑народному: избиение фельдшера на вызове взял на контроль Бастрыкин

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил особое внимание на дело о нападении на медицинского работника в Санкт-Петербурге. Как сообщают официальные представители ведомства, расследование этого происшествия организовано под постоянным контролем центрального управления. Инцидент произошёл 28 ноября.
Бригада скорой помощи оказалась в опасной ситуации, когда пациент, уже находившийся в медицинском автомобиле, внезапно напал на фельдшера. После этого мужчина покинул машину и скрылся, его местонахождение осталось неизвестным. Пострадавшему сотруднику скорой потребовалась госпитализация.
Александр Бастрыкин поручил тщательно представить отчёт о ходе следственных действий по этому уголовному делу.