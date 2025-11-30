Городовой / Город / На Народной — не по‑народному: избиение фельдшера на вызове взял на контроль Бастрыкин
На Народной — не по‑народному: избиение фельдшера на вызове взял на контроль Бастрыкин

Опубликовано: 30 ноября 2025 17:24
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести тщательную проверку по факту нападения на фельдшера в Санкт-Петербурге.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил особое внимание на дело о нападении на медицинского работника в Санкт-Петербурге. Как сообщают официальные представители ведомства, расследование этого происшествия организовано под постоянным контролем центрального управления. Инцидент произошёл 28 ноября.

Бригада скорой помощи оказалась в опасной ситуации, когда пациент, уже находившийся в медицинском автомобиле, внезапно напал на фельдшера. После этого мужчина покинул машину и скрылся, его местонахождение осталось неизвестным. Пострадавшему сотруднику скорой потребовалась госпитализация.

Александр Бастрыкин поручил тщательно представить отчёт о ходе следственных действий по этому уголовному делу.

Автор:
Юлия Аликова
Город
