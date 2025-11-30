Городовой / Город / Пришли за граммом — нашли килограммы: у «весомого» петербуржца в квартире — десятки пакетов «запрещёнки»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Пришли за граммом — нашли килограммы: у «весомого» петербуржца в квартире — десятки пакетов «запрещёнки»

Опубликовано: 30 ноября 2025 17:39
Пришли за граммом — нашли килограммы: у «весомого» петербуржца в квартире — десятки пакетов «запрещёнки»
Пришли за граммом — нашли килограммы: у «весомого» петербуржца в квартире — десятки пакетов «запрещёнки»
Городовой ру

В одной из квартир Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили около пяти килограммов запрещённых веществ.

В Невском районе Санкт-Петербурга задержан мужчина 59 лет, у которого обнаружили почти 5 граммов запрещённых веществ при личном досмотре. Сотрудники полиции остановили его возле одного из домов на улице Латышских Стрелков 26 ноября. Экспертиза подтвердила, что найденное вещество относится к наркотикам.

После этого правоохранители отправились с обыском по месту его проживания на улице Симонова. В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли 21 пакет с запрещёнными веществами, их общий вес составил свыше 4,7 килограмма. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по второй части статьи 228 Уголовного кодекса — незаконное хранение наркотиков в крупном размере.

В данный момент решается вопрос о возбуждении ещё одного дела за хранение особо крупной партии. Подозреваемый заключён под стражу, следственные действия продолжаются. Дополнительные подробности не раскрываются.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью