Пришли за граммом — нашли килограммы: у «весомого» петербуржца в квартире — десятки пакетов «запрещёнки»

В Невском районе Санкт-Петербурга задержан мужчина 59 лет, у которого обнаружили почти 5 граммов запрещённых веществ при личном досмотре. Сотрудники полиции остановили его возле одного из домов на улице Латышских Стрелков 26 ноября. Экспертиза подтвердила, что найденное вещество относится к наркотикам.
После этого правоохранители отправились с обыском по месту его проживания на улице Симонова. В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли 21 пакет с запрещёнными веществами, их общий вес составил свыше 4,7 килограмма. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по второй части статьи 228 Уголовного кодекса — незаконное хранение наркотиков в крупном размере.
В данный момент решается вопрос о возбуждении ещё одного дела за хранение особо крупной партии. Подозреваемый заключён под стражу, следственные действия продолжаются. Дополнительные подробности не раскрываются.