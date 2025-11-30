Городовой / Город / Третий раз — не шутка: за что петербургский суд снова наказал музыканта Юрия Музыченко?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Третий раз — не шутка: за что петербургский суд снова наказал музыканта Юрия Музыченко?

Опубликовано: 30 ноября 2025 18:12
Третий раз — не шутка: за что петербургский суд снова наказал музыканта Юрия Музыченко?
Третий раз — не шутка: за что петербургский суд снова наказал музыканта Юрия Музыченко?
Городовой ру

Юрия Музыченко, лидера группы The Hatters, в 2025 году трижды привлекли к административной ответственности и назначили штрафы.

В Санкт-Петербурге в отношении певца Юрия Музыченко уже в третий раз за текущий год приняли решение о привлечении к ответственности за несвоевременную оплату административных штрафов. На артиста зарегистрировали ещё одно похожее дело, рассмотрение которого в суде пока не состоялось. Таким образом, за 2024 год Музыченко неоднократно становился фигурантом подобных ситуаций.

Юрий Музыченко, солист известного петербургского коллектива The Hatters, был оштрафован в третий раз за неуплату ранее назначенных административных взысканий. Такие сведения указаны в материалах судебных заседаний. Известно, что музыкант трижды получал штрафы по административным основаниям, однако не оплачивал их в установленные законом сроки.

По закону, за подобное нарушение могут назначить одно из следующих наказаний:

  • штраф в двойном размере,
  • административный арест на период до 15 суток,
  • обязательные работы до 50 часов.

Подробности о том, за какие именно проступки были выписаны изначальные санкции, в материалах не указаны. Известно, что ещё один аналогичный случай с участием Музыченко ожидает рассмотрения в суде.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью