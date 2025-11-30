Третий раз — не шутка: за что петербургский суд снова наказал музыканта Юрия Музыченко?

В Санкт-Петербурге в отношении певца Юрия Музыченко уже в третий раз за текущий год приняли решение о привлечении к ответственности за несвоевременную оплату административных штрафов. На артиста зарегистрировали ещё одно похожее дело, рассмотрение которого в суде пока не состоялось. Таким образом, за 2024 год Музыченко неоднократно становился фигурантом подобных ситуаций.
Юрий Музыченко, солист известного петербургского коллектива The Hatters, был оштрафован в третий раз за неуплату ранее назначенных административных взысканий. Такие сведения указаны в материалах судебных заседаний. Известно, что музыкант трижды получал штрафы по административным основаниям, однако не оплачивал их в установленные законом сроки.
По закону, за подобное нарушение могут назначить одно из следующих наказаний:
- штраф в двойном размере,
- административный арест на период до 15 суток,
- обязательные работы до 50 часов.
Подробности о том, за какие именно проступки были выписаны изначальные санкции, в материалах не указаны. Известно, что ещё один аналогичный случай с участием Музыченко ожидает рассмотрения в суде.