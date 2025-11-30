Городовой / Общество / 90% водителей убивают свои АКПП! Раскрываем секрет кнопок + и – на автомате
90% водителей убивают свои АКПП! Раскрываем секрет кнопок + и – на автомате

Опубликовано: 30 ноября 2025 18:00
АКПП
Фото: Городовой.ру

Проверьте и вы себя.

Вы платите за автомобиль с «умной» АКПП, но используете его как простую телегу? Если вы ни разу не трогали подрулевые лепестки или режим «M», вы не просто лишаете себя удовольствия от вождения — вы медленно губите коробку и тормоза в самых обычных ситуациях.

Забудьте миф о том, что «автомат все сделает за вас». В критических моментах электроника тупит, и только вы можете спасти ситуацию. Вот где ваш палец на лепестке или селекторе стоит дороже, чем услуги лучшего автосервиса.

Спуск с горки? Готовьте новые тормоза!

Если вы летите с затяжного спуска, просто нажав на педаль тормоза, вы превращаете свои колодки в раскалённую сковородку. Они могут просто отказать. Один щелчок рычага в «–» — и мотор превратится в мощный тормоз, спасая вашу жизнь и кошелёк.

Подъем с прицепом? Молитесь, чтобы АКПП справилась

Автомат на подъёме будет метаться между передачами, перегреваться и изнашиваться в разы быстрее. Жёстко зафиксируйте пониженную передачу ручным режимом — и вы почувствуете, как машина тянет уверенно, без судорожных плясок электронного мозга.

Зимняя пробуксовка

Пытаетесь тронуться на льду, а колёса буксую́т? Автомат усугубляет ситуацию. Вручную включите вторую передачу — и вы получите плавный старт без стресса и сожжённой резины. Это маст-хэв для любой русской зимы.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
