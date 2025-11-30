Городовой / Город / Седины в цене: петербургским пенсионерам стали на 65% чаще звонить с подработкой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Седины в цене: петербургским пенсионерам стали на 65% чаще звонить с подработкой

Опубликовано: 30 ноября 2025 17:57
Седины в цене: петербургским пенсионерам стали на 65% чаще звонить с подработкой
Седины в цене: петербургским пенсионерам стали на 65% чаще звонить с подработкой
Городовой ру

Средний уровень заработной платы для пожилых соискателей при работе с неполной занятостью составил 41,1 тысячи рублей в месяц.

В 2025 году в Санкт-Петербурге наблюдалось значительное увеличение числа вакансий для людей пенсионного возраста, ищущих работу с частичной занятостью — на 65% больше, чем годом ранее. По данным аналитиков площадки для поиска подработки, средний месячный доход пожилого работника при неполном рабочем дне составил 41,1 тысячи рублей. Вознаграждение на некоторых должностях оказалось заметно выше этой суммы.

Особенно резко выросло число объявлений о желательных кандидатах пенсионного возраста на работу менеджером по персоналу — таких предложений стало на 173% больше, а также на должность сборщика мебели — на 171% по сравнению с прошлым годом. На первом из этих направлений средний доход составлял 46,4 тысячи рублей, а у сборщиков мебели — 84,2 тысячи рублей в месяц.

«Бизнес всё чаще предлагает подработку пенсионерам — такие исполнители ценятся за опыт и ответственный подход к задачам. Интерес самих исполнителей пенсионного возраста к частичной занятости также растёт — например, за III квартал 2025-го по России общее количество откликов исполнителей старше 65 лет выросло на 44% год к году», — отметил Сергей Яськин, директор сервиса для поиска подработки.

Подработки позволяют пожилым сотрудникам самим подбирать удобный график и выбирать подходящий объём работы, а также согласовывать смены по собственному расписанию.

  • Число откликов соискателей старше 65 лет в России за третий квартал 2025 года выросло на 44%.
  • Средний доход пенсионера на частичной занятости в Петербурге — 41,1 тыс. рублей в месяц.
  • Вакансии менеджера по персоналу стали появляться на 173% чаще, сборщика мебели — на 171% чаще.

Эксперты отмечают, что нынешний рынок труда всё активнее вовлекает граждан старшего возраста, учитывая их опыт и надёжность. Количество желающих подработать среди людей пенсионного возраста увеличивается, что подтверждают не только анализ вакансий, но и рост откликов со стороны старших кандидатов. Возможность самостоятельно определять занятость делает этот формат особенно привлекательным для пожилых сотрудников.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью