Памятник, который превратили в «пугало»: как Александр III восемь лет стоял в клетке на Знаменской
Памятник, который превратили в «пугало»: как Александр III восемь лет стоял в клетке на Знаменской

Опубликовано: 30 ноября 2025 17:15
Памятник, который превратили в «пугало»: как Александр III восемь лет стоял в клетке на Знаменской
Его судьба менялась вместе с эпохами, и каждая оставила на монументе свой след.

Перед Мраморным дворцом стоит один из самых странных и противоречивых памятников Петербурга. Конная фигура Александра III работы Паоло Трубецкого задумывалась как величественный монумент "державному основателю Великого Сибирского пути" — и заодно как вызов канонам: тяжёлый конь, грузный всадник, никаких академических позиций.

Но самая необычная часть истории началась после революции.

Как монумент стал мишенью для декораций

Монумент простоял на Знаменской площади всего восемь лет. Уже в 1917-м его начали регулярно закрывать конструкциями — каждый раз новыми, под очередное революционное событие. На Первомай — одни декорации, ко Второму конгрессу Коминтерна — другие, к десятилетию Октября — третьи.

Самой яркой стала композиция 1927 года: огромная клетка, революционные символы и едкая надпись на постаменте — стихотворение Демьяна Бедного "Пугало". Так памятник императору официально превратили в объект политической иронии.

"Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я пожал удел посмертного бесславья.
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья."

Долгая жизнь вдали от площади

В 1937 году монумент демонтировали и увезли во двор Русского музея. Во время блокады его закопали в песок и землю, чтобы защитить от попаданий. Затем он десятилетиями стоял под дощатым колпаком, пока в 1990-е не оказался перед Мраморным дворцом — уже как музейный объект, а не идеологический символ.

Утраты за годы странствий заметны: исчезли поводья и георгиевский темляк на сабле — пока их не восстановили. Зато сама скульптура дошла до наших дней практически целой, и теперь её читают как редкий пример того, как политическая эпоха может буквально переписать судьбу монумента.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
