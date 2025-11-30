Городовой / Общество / Удар по кошельку: петербуржцам объявили новые суммы за ЖКХ, готовьтесь платить
Удар по кошельку: петербуржцам объявили новые суммы за ЖКХ, готовьтесь платить

Опубликовано: 30 ноября 2025 17:00
Удар по кошельку: петербуржцам объявили новые суммы за ЖКХ, готовьтесь платить
Скоро посмотрите на платежки за 2025-й и утрете слезу.

Приготовьтесь, петербуржцы! С 2026 года ваши счета за коммуналку вырастут так, что вы почувствуете это каждой копейкой. Власти официально утвердили двухэтапное повышение тарифов, и итоговая цифра шокирует — суммарный рост превысит 16%.

Сначала, с 1 января, вас ждет "мягкое" повышение на 1,7%. Но не обманывайтесь — это только разминка. Главный удар по кошельку последует 1 октября 2026 года, когда тарифы взлетят еще на 14,6%. Для сравнения: в соседней Ленобласти рост будет почти в полтора раза меньше.

Что это значит на практике? Если сейчас вы платите 6000 рублей в месяц, то с октября 2026-го готовьтесь выкладывать уже почти 7000. И это только стандартные цифры — в реальности суммы могут оказаться еще больше.

Пока чиновники советуют утеплять окна и экономить, простым петербуржцам придется туже затягивать пояса. Холодная зима в Питере грозит стать не только дискомфортной, но и по-настоящему дорогой. Уже сейчас стоит готовиться к тому, что коммуналка съест еще большую часть дохода.

Игорь Мустафин
