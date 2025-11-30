5,6 млн жителей, но прописка у 2,2 млн: куда исчезли петербуржцы?

Официальная статистика рисует картину в 5,6 миллиона человек, проживающих в Санкт-Петербурге. Однако, лишь у 2,2 миллиона из них имеется заветная петербургская прописка.

И даже это число не гарантирует “коренного” происхождения, ведь многие получают ее далеко не с рождения. Тем не менее, попытка разобраться в этом запутанном клубке миграции и идентичности будет предпринята.

Ежегодно город над Невой принимает около 200 тысяч новых жителей. Много это или мало? Это примерно столько же, сколько живет во всем Пскове.

Интересно, что примерно столько же людей город и покидает. Таким образом, итоговый прирост населения каждый год составляет лишь скромные 6-7 тысяч человек.

География миграции: куда стремится Россия?

Откуда чаще всего направляются потоки новоприбывших в Петербург? Список регионов впечатляет: Якутия, Ханты-Мансийск, Мурманск, Архангельск, Салехард, Дальний Восток, Краснодарский край, Ростов.

Это, по сути, «богатый север» и «богатый юг» — регионы, привлекающие своей экономической составляющей.

Показательно, что жители небольших сибирских городов чаще предпочитают оставаться в родном регионе, выбирая для переезда Новосибирск, или направляются на Урал, в Екатеринбург.

Внутренняя миграция: деление надвое

Население Петербурга, кажется, четко разделено на две части — северную и южную. И та, и другая половина обладает своими преимуществами: здесь есть как статусные районы, так и привычные спальные, промышленные зоны и экологически чистые локации.

Однако, жители северной части города, будь то с рождения или после долгого пребывания, крайне неохотно перемещаются на юг, и наоборот. Объективных причин для такого деления не существует, это скорее вопрос привычки и личного удобства.

Порой уровень принципиальности в выборе «север или юг» может даже вылиться в культурную словесную перепалку.

Но есть и объединяющий фактор. Неважно, южанин ты или северянин — все дружно не любят гулять по Невскому проспекту. В любое время года это место — бесконечное скопление туристов всех мастей, что не добавляет приятных ощущений от прогулки.

Настоящий петербуржец: кто он?

Так сколько же в Петербурге тех самых, истинных петербуржцев? Увы, найти точный ответ на этот вопрос практически нереально. Любая статистика покажет лишь данные по регистрации жителей.

А регистрация, буквально вчера находившаяся в далеком селе, сегодня может оказаться в Петербурге. И тогда возникает резонный вопрос: может ли такой житель считаться петербуржцем на 100%?

Тут у каждого свое мнение.

Что нужно, чтобы стать петербуржцем?

Если планируется присоединиться к числу жителей Северной столицы и стать 2 200 001-м человеком с пропиской в Питере, следует учесть несколько важных моментов: