Городовой / Общество / Веры больше нет:петербуржцы не верят, что 6 новых станций метро когда-либо откроют двери
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Веры больше нет:петербуржцы не верят, что 6 новых станций метро когда-либо откроют двери

Опубликовано: 30 ноября 2025 19:00
Метро Петербурга
Веры больше нет:петербуржцы не верят, что 6 новых станций метро когда-либо откроют двери
Фото: Городовой.ру

Щиты есть, а толку мало.

В Петербурге официально началась «великая тоннельная стройка» — одновременно работают рекордные шесть щитов. Но вместо ликования горожане встречают новости саркастичными мемами. Оказалось, что грохот механических «кротов» под землей не имеет ничего общего со сроками появления обещанных станций.

Пока власти отчитываются о рекордах проходки, жители годами не могут дождаться обещанных станций. «Коломяжскую» перенесли с 2020 на 2028 год, ветку до Стрельны обещают с 1990-х. В соцсетях пишут: «Щиты работают, а метро все нет — как так?»

Главный парадокс в том, что новые тоннели прокладывают не там, где транспортный коллапс уже наступил, а рядом с новостройками. Пока центр задыхается в пробках, щиты роют на окраинах — там, где застройщики уже продали квартиры с призрачной перспективой метро.

К 2030 году обещают отремонтировать 14 старых станций, но откроют ли за это время хоть одну новую? Горожане устали от красивых схем и переносов сроков. Шесть щитов — это не решение проблемы, а лишь напоминание: петербуржцы обречены еще на десятилетие вечных строек и транспортного хаоса.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀 1
😿 2
Поделитесь новостью