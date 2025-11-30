Веры больше нет:петербуржцы не верят, что 6 новых станций метро когда-либо откроют двери

В Петербурге официально началась «великая тоннельная стройка» — одновременно работают рекордные шесть щитов. Но вместо ликования горожане встречают новости саркастичными мемами. Оказалось, что грохот механических «кротов» под землей не имеет ничего общего со сроками появления обещанных станций.
Пока власти отчитываются о рекордах проходки, жители годами не могут дождаться обещанных станций. «Коломяжскую» перенесли с 2020 на 2028 год, ветку до Стрельны обещают с 1990-х. В соцсетях пишут: «Щиты работают, а метро все нет — как так?»
Главный парадокс в том, что новые тоннели прокладывают не там, где транспортный коллапс уже наступил, а рядом с новостройками. Пока центр задыхается в пробках, щиты роют на окраинах — там, где застройщики уже продали квартиры с призрачной перспективой метро.
К 2030 году обещают отремонтировать 14 старых станций, но откроют ли за это время хоть одну новую? Горожане устали от красивых схем и переносов сроков. Шесть щитов — это не решение проблемы, а лишь напоминание: петербуржцы обречены еще на десятилетие вечных строек и транспортного хаоса.