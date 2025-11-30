Когда фонарь поет: где в Петербурге найти «Надежды маленький оркестрик» над входом в магазин

Санкт-Петербург — город с неповторимой атмосферой, где каждый уголок хранит свою историю. На Невском проспекте, напротив величественного Дома Зингера, где расположился Дом книги, находится ещё одна жемчужина.

Всего в десяти метрах по направлению к Неве, если поднять глаза, можно увидеть, пожалуй, самый красивый фонарь города. Это не просто источник света — это настоящее произведение искусства, украшающее вход в нотный магазин «Северная лира».

«Надежды маленький оркестрик» под управлением любви

Этот фонарь неизменно вызывает в памяти строки Булата Окуджавы:

«Кларнет пробит, труба помята, Фагот как старый посох стерт, На барабане швы разлезлись, Но кларнетист красив, как черт, Флейтист как юный князь изящен, И вечно в сговоре с людьми, Надежды маленький оркестрик Под управлением любви».

Символично, не правда ли? Несмотря на то, что сама композиция появилась над входом в магазин лишь в 1986 году, она удивительно гармонично вписалась в архитектурный декор старинного Невского проспекта.

Авторами этой уникальной скульптурной группы стали Заслуженный художник РФ Виктор Сиваков и его коллеги Александр Гордин и Кирилл Ростовский.

Символ музыкального Петербурга

Сегодня этот фонарь — настоящий символ музыкального Санкт-Петербурга. Его обязательно показывают туристическим группам, как одну из ярких достопримечательностей главной улицы города.

Он стал неотъемлемой частью его облика, притягивая взгляды и вызывая восхищение.

Испытания льдом и временем

Интересно, что фонарь не раз проходил настоящие испытания. Дважды его забирали на плановый ремонт, и каждый раз жители города искренне беспокоились о его судьбе.

Несколько раз плафон разбивали коммунальщики, занимавшиеся чисткой крыши и сбрасывавшие снег и лёд вниз. Однажды куском льда погнули и чуть не сломали фигурку скрипача.

Но каждый раз мастера бережно восстанавливали эту хрупкую музыкальную композицию, возвращая её на прежнее место.

Доходный дом Г.И. Гансена: история и музыка

Дом №26, где располагается этот уникальный нотный магазин — единственный специализированный в городе — сам по себе является объектом культурного наследия. Он известен как Доходный дом Г.И. Гансена.

Примечательно, что именно в этом здании когда-то размещалась первая телефонная станция в России. Нотный магазин же существует на этом месте более 40 лет, и его посетителями были не только обычные любители музыки, но и самые известные музыканты.

В альбоме отзывов магазина хранятся автографы таких выдающихся личностей, как Е. А. Мравинский, М. Л. Ростропович, А. И. Солженицын.

Магия вечернего света

Идея «музыкального фонаря» и его воплощение — это, несомненно, большая удача художника. Особенно завораживающе вся композиция выглядит в вечернее время, когда фонарь зажигается, озаряя уличных музыкантов и наполняя Невский проспект особой, неповторимой атмосферой.