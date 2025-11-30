Городовой / Город / Миг на дороге — и двоих не стало: в Ленобласти погибли пешеходы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Миг на дороге — и двоих не стало: в Ленобласти погибли пешеходы

Опубликовано: 30 ноября 2025 19:17
Миг на дороге — и двоих не стало: в Ленобласти погибли пешеходы
Миг на дороге — и двоих не стало: в Ленобласти погибли пешеходы
Городовой ру

В результате аварии оба человека погибли на месте от полученных травм.

Вечером 29 ноября во Всеволожском и Сланцевском районах Ленинградской области произошли две трагедии с участием пешеходов. Как уведомили представители дорожной инспекции региона, оба случая завершились гибелью людей. Оба происшествия произошли на загородных трассах.

На участке дороги между Петербургом и Матоксой автомобиль «УАЗ Патриот» сбил пожилого мужчину семидесяти пяти лет. Пострадавший скончался на месте ещё до прибытия медиков. В этом случае водитель двигался по автотрассе на тридцать первом километре.

В тот же вечер другой несчастный случай произошёл на 172 километре трассы, соединяющей Псков, Гдов, Сланцы, Кингисепп и Кроколье. Молодой человек девятнадцати лет находился за рулём легковушки марки «Жигули» и сбил мужчину, который шёл по проезжей части. Пешеход также не выжил до приезда врачей.

Представители дорожно-полицейской службы продолжают выяснять полную картину каждого происшествия. Все обстоятельства аварий подвергаются тщательному анализу. Окончательные выводы будут известны по завершении проверки.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью