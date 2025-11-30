Миг на дороге — и двоих не стало: в Ленобласти погибли пешеходы

Вечером 29 ноября во Всеволожском и Сланцевском районах Ленинградской области произошли две трагедии с участием пешеходов. Как уведомили представители дорожной инспекции региона, оба случая завершились гибелью людей. Оба происшествия произошли на загородных трассах.
На участке дороги между Петербургом и Матоксой автомобиль «УАЗ Патриот» сбил пожилого мужчину семидесяти пяти лет. Пострадавший скончался на месте ещё до прибытия медиков. В этом случае водитель двигался по автотрассе на тридцать первом километре.
В тот же вечер другой несчастный случай произошёл на 172 километре трассы, соединяющей Псков, Гдов, Сланцы, Кингисепп и Кроколье. Молодой человек девятнадцати лет находился за рулём легковушки марки «Жигули» и сбил мужчину, который шёл по проезжей части. Пешеход также не выжил до приезда врачей.
Представители дорожно-полицейской службы продолжают выяснять полную картину каждого происшествия. Все обстоятельства аварий подвергаются тщательному анализу. Окончательные выводы будут известны по завершении проверки.