Двойники госпорталов: мошенники маскируют фишинг под «Госуслуги» — и даже под Минобрнауки

Опубликовано: 30 ноября 2025 18:57
Мошенники применяют различные методы для кражи учётных данных студентов к государственным сайтам.

В Санкт-Петербурге появились случаи создания мошеннических сайтов, внешне повторяющих порталы Министерства науки и высшего образования и сервис «Госуслуги». Благодаря этим поддельным страницам у студентов похищают логины, пароли и данные их документов. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения управления МВД по борьбе с нарушениями в сфере информационных технологий.

Жертвы получают сообщения со ссылкой на ложный «кабинет учащегося». В названии таких сайтов добавляют слово minobrnauki, чтобы усилить доверие. Для входа предлагается указать фамилию, имя, отчество, номер телефона, ИНН, страховой и серию паспорта.

После ввода информации пользователей автоматически перенаправляют на второй фальшивый сайт, где используют уже другое название — gosuslugi. Здесь воссоздают привычный интерфейс государственной платформы, а затем просят восстановить доступ через телефон или с использованием специального бота в одном из мессенджеров. На этом этапе злоумышленники завладевают учетными записями.

Представители ведомства уточняют:

«Мошенники похищают логины, пароли и коды многофакторной аутентификации — теперь им удаётся перехватывать и подтверждающие SMS благодаря автоматизации: система вводит пришедшие коды в нужные графы», — рассказали в пресс-службе.

Эксперты обращают внимание, что автоматический сбор цифр из сообщений, который реализовали злоумышленники, значительно усложняет выявление схемы и делает её особенно опасной. Пользователям советуют проявлять осторожность при переходе по неизвестным ссылкам.

Юлия Аликова
