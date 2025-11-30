Комната, полная еды, которую никто не тронул: как в блокаду спасли коллекцию Вавилова

За забитыми окнами лежало богатство, которое нельзя было есть, даже чтобы выжить.

Когда Ленинград уже жил по нормам в 125 граммов хлеба, в тёмных и ледяных комнатах Института растениеводства лежали десятки тонн зерна, орехов и клубней — коллекция, которую Николай Вавилов собирал по всему миру более двадцати лет. Это была первая в мире научная коллекция семян — будущий фундамент продовольственной безопасности страны.

Эта комната могла спасти десятки жизней. Но её сотрудники решили спасти будущее.

Зачем коллекцию нельзя было трогать

Эти семена были не "едой", а генетическими эталонами: уникальные сорта, собранные в Африке, Латинской Америке, Персии. Они были нужны, чтобы восстанавливать сельское хозяйство и выводить устойчивые сорта пшеницы, картофеля, риса.

Если бы из коллекции съели хотя бы часть — уникальные культуры исчезли бы навсегда.

Холод и секретный распорядок

Чтобы сохранить семена, нужно было держать в хранилищах хотя бы ноль градусов. Учёные топили самодельные печи, пока сами теряли силы. Крысы сбрасывали жестяные банки с полок — сотрудники начинали связывать банки между собой, чтобы их нельзя было открыть.

Главным хранителем стал Рудольф Кордон: он ввёл расписание, опечатывал двери сургучом, и в хранилище можно было зайти только по записи. Так сохраняли фонд, который сегодня оценивается в триллионы долларов.

В комнате было полно еды — но не для тех, кто её защищал

За первые два зимних сезона погибли 12 сотрудников. За всю блокаду — 28.

Исследователь масличных культур Александр Щукин умер за рабочим столом — в руке у него нашли пакетик с миндалём: образец, который он даже в предсмертный час не открыл.

Хранитель риса Дмитрий Иванов работал среди коробок с кукурузой и гречихой и умер, не прикоснувшись ни к одному зерну. Лидия Родина, отвечавшая за овёс, — тоже.

Поля, высаженные под обстрелом

Весной 1942 года часть коллекции пришлось высаживать. Участки искали буквально в парках и скверах. Учёные обучали жителей, как посадить картофель так, чтобы он успел дать урожай.

К осени ленинградцы собрали тысячи килограммов — часть ушла в столовые, часть вернулась в коллекцию как спасённые образцы.

Коллекция и сегодня кормит мир

Две трети семян, которые хранятся в институте сегодня, — потомки тех, что пережили блокаду. Сотрудники ВИРа хранили семенной фонд, от которого зависели будущие урожаи, даже тогда, когда сами умирали от голода.

На фасаде института сегодня висит лаконичная мемориальная доска о истории, которую невозможно забыть: