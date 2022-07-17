Все новости / Дмитрий Иванов

Дмитрий Иванов

Политика
Путин обсудил с Совбезом тему приграничных районов РФ и социально-экономические проблемы
В ходе заседания с Совбезом РФ, президент Владимир Путин предложил участникам дискуссии обсудить текущую ситуацию в приграничных районах страны, а также затронул вопросы социально-экономической повестки. Об этом сообщает РИА Новости.
11 янв 2022 15:37
Общество
Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале исследования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции среди детей в России. Об этом она заявила на международной конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям, сообщает газета «Известия».
09 дек 2021 14:00
Происшествия
Генпрокуратура организовала проверку после сообщений о пытках в Саратове
Генпрокуратура РФ начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области после жалобы бывшего заключенного на пытки. Ведомство проверит соблюдение прав осужденных, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
05 окт 2021 16:59
Общество
Москвичи начали голосовать за памятник на Лубянке
В четверг, 25 февраля, в Москве стартовало голосование по выбору памятника для Лубянской площади. С 10:00 горожане могут оставить свой голос на портале «Активный гражданин» и решить, кого из исторических деятелей увековечить в граните в центре столицы — полководца, великого князя Александра Невского или революционера Феликса Дзержинского.
25 фев 2021 12:37
Эксклюзив
Последние новости
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
«Алиса, ты меня слышишь?»: об этом опасном свойстве умных колонок знают не все Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес