Талантливой артистке так и не удалось найти свое женское счастье.
Фитнес-тренер не отрицает, что изменял певице.
Певица не сумела вовремя распознать натуру своего избранника
В ходе заседания с Совбезом РФ, президент Владимир Путин предложил участникам дискуссии обсудить текущую ситуацию в приграничных районах страны, а также затронул вопросы социально-экономической повестки. Об этом сообщает РИА Новости.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале исследования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции среди детей в России. Об этом она заявила на международной конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям, сообщает газета «Известия».
Актрисе тяжело дается фигурное катание.
Генпрокуратура РФ начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области после жалобы бывшего заключенного на пытки. Ведомство проверит соблюдение прав осужденных, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Уже меньше чем через неделю в Мордовии стартует I Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания, который продлится два дня.
В четверг, 25 февраля, в Москве стартовало голосование по выбору памятника для Лубянской площади. С 10:00 горожане могут оставить свой голос на портале «Активный гражданин» и решить, кого из исторических деятелей увековечить в граните в центре столицы — полководца, великого князя Александра Невского или революционера Феликса Дзержинского.
Известен возраст потенциального жениха скандальной артистки.
Певица отметила, что «бабочки в ее животе» больше не летают, но под венец это идти не мешает.
Федеральная служба безопасности России обвинила журналиста Ивана Сафронова в государственной измене.
По слухам, в нетрезвом состоянии мужчина даже садился за руль.
По слухам, Дмитрий Иванов попал в больницу после нападения.
Ему может понадобиться серьезная операция.
Дмитрий намерен продолжать судиться с экс-супругой.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о российском шпионе-отравителе.
А ей уж замуж невтерпеж!
Заседание перенесли на срок, необходимый для пребывания на карантине.
Почему бы, собственно, и нет?