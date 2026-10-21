В деловой программе Национального рекламного форума (НРФ’10), который пройдет 10–12 ноября в Москве, эксперты обсудят ключевые изменения рекламного рынка: как в поведении потребителей, так и в медиастратегиях, а также новые форматы в коммуникации брендов.
Это был первый в России крупный государственный проект женского образования.
На месте Новой Голландии не было никакого острова до начала XVIII века.
3 бывшие столицы русских земель
После успешной SEOHOWTO Conference в Москве, которая собрала более 150 специалистов в феврале, Дмитрий Шахов везёт конференцию в Санкт-Петербург. На этот раз — с новым фокусом.
Конференция, где «вода» запрещена, а практика диктует правила.
Неонатолог сообщил о случаях хронического панкреатита у новорождённых.
Неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов считает, что заморозка яйцеклеток не требуется здоровым женщинам без медицинских показаний.
За забитыми окнами лежало богатство, которое нельзя было есть, даже чтобы выжить.
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Петербург начала XX века притягивал талантливых людей, которые меняли русскую культуру навсегда.
SEOHOWTO Conference 2026 — идеальная возможность для профессионального SEO-роста.
От зарождения Русского географического общества до смелых научных идей, от признания таланта Чехова до литературных амбиций «Серапионовых братьев» — этот день переносит через века.
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Эксперт объяснил, что банки будут искать возможность покрыть свои риски.
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На набережной реки Мойки расположено здание, где живет история старейшей хоровой капеллы России — свидетеля веков и хранителя русской певческой культуры.