Дмитрий Иванов

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Общество
На НРФ’10 обсудят, как меняются потребитель, стратегии брендов и рекламная среда На НРФ’10 обсудят, как меняются потребитель, стратегии брендов и рекламная среда
В деловой программе Национального рекламного форума (НРФ’10), который пройдет 10–12 ноября в Москве, эксперты обсудят ключевые изменения рекламного рынка: как в поведении потребителей, так и в медиастратегиях, а также новые форматы в коммуникации брендов.
21 окт 2026 15:07
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GEOHOWTO Conference: первая практическая конференция по GEO и использованию ИИ в работе SEO-специалиста GEOHOWTO Conference: первая практическая конференция по GEO и использованию ИИ в работе SEO-специалиста
После успешной SEOHOWTO Conference в Москве, которая собрала более 150 специалистов в феврале, Дмитрий Шахов везёт конференцию в Санкт-Петербург. На этот раз — с новым фокусом.
06 апр 2026 16:17
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От зарождения Русского географического общества до смелых научных идей, от признания таланта Чехова до литературных амбиций «Серапионовых братьев» — этот день переносит через века.
19 окт 2025 08:00
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