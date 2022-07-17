Дмитрий Иванов

Москвичи начали голосовать за памятник на Лубянке

В четверг, 25 февраля, в Москве стартовало голосование по выбору памятника для Лубянской площади. С 10:00 горожане могут оставить свой голос на портале «Активный гражданин» и решить, кого из исторических деятелей увековечить в граните в центре столицы — полководца, великого князя Александра Невского или революционера Феликса Дзержинского.