Не только Санкт-Петербург: 3 города, которые когда-то были столицами русских земель – старинные и красивые

Многие знают в качестве столиц нашего государства Москву и Санкт-Петербург. Однако в разные периоды истории столицами русских земель на время становились совершенно другие города. Какие именно и при каких обстоятельствах, расскажем в этом материале.

Ярославль

Один из старейших русских городов на Волге, основанный в 1010 году. В апреле 1612 года в Ярославль прибыло народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Здесь были созданы высшие органы госвласти и шла полным ходом подготовка к освобождению Москвы от польских интервентов.

Почти на 4 месяца Ярославль стал фактической столицей государства. В городе заседало временное правительство – "Совет всея Земли", чеканились монеты, которыми выплачивали жалованье служилым людям.

4 ноября 1612 года по новому стилю Москва была освобождена от польских интервентов. Именно в честь этого события был учрежден праздник День народного единства.

Новым царем был избран Михаил Федорович Романов. Именно из Ярославля он направил свою первую царскую грамоту, в которой извещал земский совет о своем согласии на престол. В память об этом на гербе современного Ярославля изображен один из главных атрибутов русской монархии – шапка Мономаха.

Тобольск

В 1590 году Тобольск получил статус столицы Сибири, а в 1708 году в рамках петровской реформы этот город официально назначили административным центром Сибирской губернии, которая простиралась от Вятки до Русской Америки.

С 1764 по 1782 годы Тобольск был столицей Сибирского царства в составе Российской империи. Город сыграл ключевую роль в освоении Сибири и был очень значимым военным и административным центром. Здесь были возведены первые в Сибири каменные дома, построен театр, музей, открыты образовательные учреждения, активно развивалась торговля.

Но постепенно значение Тобольска снизилось, в том числе потому что железная дорога была построена в стороне от города и торговые пути переместились в Тюмень.

Тверь

С 1304 по 1327 год Тверь формально была столицей русских земель. Ведь в 1304 году князь Михаил Тверской получил в Орде ярлык на великое княжение.

В 1327 году, после восстания в Твери, подавленного ордынскими войсками во главе с князем Иваном Калитой, столицей Северо-Восточной Руси стала Москва.

