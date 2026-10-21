На НРФ’10 обсудят, как меняются потребитель, стратегии брендов и рекламная среда

В деловой программе Национального рекламного форума (НРФ’10), который пройдет 10–12 ноября в Москве, эксперты обсудят ключевые изменения рекламного рынка: как в поведении потребителей, так и в медиастратегиях, а также новые форматы в коммуникации брендов.

Трехдневная деловая программа НРФ’10 объединит широкий круг вопросов — от трансформации медиасреды и поведения аудитории до использования искусственного интеллекта и эффективности коммуникаций. Оргкомитет раскрывает содержательные подробности повестки о юбилейного форума.

Как потребитель задает тон рынку

Путь к покупке сегодня становится все менее линейным: человек может узнать о продукте в социальных сетях, получить рекомендацию автора или сообщества, изучить отзывы на маркетплейсе и совершить покупку уже в другой точке контакта.

На сессии «Новый путь к покупке: как меняется CJM и где потребитель принимает решение» эксперты разберут, где сегодня формируются интерес и доверие, что влияет на финальное решение и как брендам проектировать путь пользователя под разные сценарии: от импульсной покупки до длинного выбора. Отдельное внимание уделят маркетплейсам, shoppable-контенту и социальным платформам. Модератор — Андрей Осокин, член правления, директор департамента маркетинга ГК «Детский мир».

Еще один важный вопрос: как цифровая среда влияет на формирование новых поколений. Сессия «Поколения в эпоху алгоритмов: как цифровая среда меняет поведение, ценности и модели потребления» будет посвящена тому, как алгоритмы меняют внимание, доверие, потребительские привычки и само взаимодействие человека с окружающим миром. Эксперты обсудят роль платформ как среды социализации и влияние технологий на формирование идентичности. Модератор — Марина Геворкян, издатель медиапроекта «Сноб».

При этом потребительский выбор далеко не всегда рационален. На панельной дискуссии Independent Media «Психология вовлечённости: или как продавать, когда все экономят» эксперты поговорят о нейромаркетинге, когнитивных триггерах, сторителлинге и перформансных технологиях. В центре внимания будут эмоциональные механизмы вовлечения, отношения потребителя с брендом и форматы, которые помогают превращать внимание в конверсию. Модератор — Антон Иванов, главный редактор Men Today.

Как бизнесу расти и конкурировать за внимание

Турбулентность рынка заставляет компании пересматривать маркетинговые инвестиции и искать баланс между краткосрочной эффективностью и долгосрочным развитием. При этом сильный бренд может становиться одним из факторов устойчивости бизнеса, помогать сохранять долю рынка и снижать стоимость привлечения клиентов.

Этому посвящена сессия «Бренд в шторм: как расти, когда рынок качает». Участники обсудят, почему кризис может быть не только периодом оптимизации, но и окном возможностей, какие метрики позволяют оценивать бренд как бизнес-актив и как выстраивать коммуникацию и распределять инвестиции так, чтобы выйти из периода нестабильности сильнее. Модератор — Станислав Колосков, директор по маркетингу «585 Золотой».

Еще один ограниченный ресурс рынка — это внимание аудитории. В условиях информационной перегрузки бренды, медиа и платформы конкурируют не только за продажи, но и за способность удерживать интерес человека. На сессии «Борьба за внимание: как брендам адаптировать стратегии к меняющимся условиям» участники обсудят, как экономика внимания влияет на бизнес-модели и коммуникации и почему способность работать с вниманием становится частью стратегического преимущества. Модератор — Евгений Гуцал, директор по контенту RWB.

Меняется и подход к медиастратегиям. На сессии «Медиастратегия как конкурентное преимущество: подходы, метрики и новые способы распределения бюджетов» эксперты разберут практические кейсы пересборки медиамикса, распределение инвестиций между онлайн и офлайн, интеграцию performance- и имиджевых каналов, а также современные подходы к оценке эффективности. Модератор — Степан Зайцев, партнер KIT SOLER и OPTIMATICA.

Изменение рекламного рынка и подходов к продвижению

Меняется сама рекламная среда: в медиапланы все активнее входят вертикальные экосистемы, развиваются новые форматы Retail Media, а социальная коммерция постепенно переходит от экспериментов к измеримым результатам.

На авторской сессии hh реклама «Данные решают: как вертикальные экосистемы становятся обязательной частью медиамикса?» покажут, как бренды и агентства могут использовать вертикальные платформы для работы с конкретными аудиториями, контекстом и данными. На основе исследований и кейсов участники обсудят выбор сегментов и форматов, восприятие рекламы в разных сценариях и практические подходы к интеграции вертикальных экосистем в медиаплан.

Авторская сессия Ozon Реклама «Не баннером единым: Retail Media за пределами привычных форматов» будет посвящена развитию Retail Media и новым способам взаимодействия брендов с пользователями. Эксперты обсудят, как реклама становится частью пользовательского опыта, какие новые точки контакта появляются за пределами классического баннера и как развитие инвентаря, таргетинга и аналитики меняет возможности этого сегмента.

Одним из быстро развивающихся инструментов является социальная коммерция. На авторской сессии Ozon Реклама «Социальная коммерция: от гипотез к первым результатам» участники разберут первые результаты рынка, работающие механики и способы оценки вклада данного канала в продажи.

Креатив, который работает

В условиях высокой конкуренции за внимание перед брендами остается вопрос, как создавать коммуникацию, которая действительно выделяется и вызывает доверие, а не растворяется среди знакомых шаблонов.

Авторская сессия Instinct & MORE Group «Шаблонность VS настоящесть: что работает на самом деле» будет посвящена тому, почему бренды все чаще используют проверенные приемы, даже когда говорят о стремлении к настоящести. Участники обсудят влияние метрик, согласований и страха ошибиться на креатив, а также то, что исследования и нейронаука говорят о связи настоящести с вниманием, доверием и запоминаемостью. Отдельный вопрос: готов ли бренд отказаться от безопасного шаблона ради более живой и честной коммуникации.

Так, программа НРФ’10 объединит несколько взаимосвязанных вопросов: как меняется человек, как вслед за ним должны меняться бренды и стратегии и какие новые инструменты помогают выстраивать коммуникацию в этой реальности.

Подробности деловой программы юбилейного НРФ смотрите на сайте.

Организаторы: Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) при поддержке АКАР, РАМУ, АРИР, РАИ (ГИПП)

Титульный партнёр: ГПМ Реклама

Генеральный партнер: СберСеллер

Генеральный видеопартнёр: VK Видео

Партнёры: СберМаркетинг, Т-Реклама, медиагруппа SkyAlliance, Ozon Реклама, RUTUBE, группа компаний Okkam, T2 AdTech, Группа компаний «Игроник», NMi Group, Яндекс Реклама, коммуникационная группа АДВ, Group4Media, Свои Плюсы Яндекса, VK, Media Direction Group, X5 Медиа, ГК OMD, МТС Ads Premium Video, Билайн Adtech, Kokoc Group, hh реклама, Platforma, Национальная Медиа Группа, МТС Ads, Perfluence, Авито Реклама, МегаФон ПроБизнес, Sputnik24.tv, Яндекс UrbanAds - рекламная платформа Городских сервисов Яндекса, Easy Commerce (технологический партнер OKKAM), сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, ГК Starlink, Hybrid, Digital Alliance, сейлз-хаус «ЭКРАН», Х.Технологии ПАО «Ростелеком», JAMI LUP SPORT, Адмитад, Радиохолдинг «Европейская медиагруппа», ГК «Черноголовка», СППИ ГИПП.

Официальная площадка Форума: КАРО 11 Октябрь

Эксклюзивный кофе-партнёр: Carte Noire

Ключевой медиаресурс форума: ADPASS

Генеральный индустриальный партнёр: Sostav

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Стратегический медиапартнер: Independent Media

Официальный деловой партнёр: РБК

Специальный медиапартнёр: Сноб

Медиапартнёры: РИА Новости, КоммерсантЪ, НТВ, Русская Медиагруппа, Ведомости, News.ru, Общественная служба новостей, RTVI, Инк, ЧТИВО, Krutoy Media, Москва 24, Серебряный дождь

Экономический медиапартнёр: Прайм

Федеральный радиопартнёр: ГПМ Радио

OOH-партнер: LBL

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV

Информационные партнеры: Аргументы и Факты, Москвичка, Московские Новости, Вечерняя Москва, Daily Moscow, Time Out, Останкино, Prima Media, Газета Метро, B2B Port, PR News, РАР, Журнал «Наружка», it world, Telecom Times, Digital Boost, Retail.ru, Event LIVE, Advertronic, Digital Club, Adwile

Индустриальные партнёры: РАСО, АКОС, КГ «Полилог», ARDA, АКМР, АБКР, СОНР, РАЭК, Рейтинги Рунета, CPA Exchange

Аналитический партнёр: Brand Analytics

Профильные блоги: Постмаркетинг, New Media, Trend Media, MEDIA RESEARCHES, особый русский digital, Русская наружка, Sosindex, Связи с известностью, Тайная жизнь креативного директора, Событийный маркетинг, People Marketing Tech, the clients, Дмитрий Хатин, Мера принятия мероприятия

Партнёры по наружной и индор-рекламе: Intention, RGB Graphics, Nord Lights, РА Хайлайтс, Insight Media, Max Media Group, Клинтаун Медиа, Интроник, компания ЭФИР, Mediacab, General Media Group, Perspectiva