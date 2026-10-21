Лопату выдадут, яму покажут: как успеть посадить своё дерево в Петербурге

Прямо сейчас садовники вместе с жителями заканчивают высадку деревьев и кустов

Свободных адресов осталось совсем немного, но шанс внести свой вклад еще есть, рассказал вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин.

Размах впечатляет

Этой осенью городские службы запланировали масштабное обновление:

4 500 новых деревьев,

новых деревьев, больше 23 000 кустарников.

Деревья появляются по всему городу — в больших парках, во дворах и маленьких скверах. Например, на днях в сквере «Осенний марафон» на Васильевском острове дружно высаживали молодые ивы.

Сажают также липы, клены, рябины, вязы, дубы и кусты сирени — всё то, что хорошо переносит капризную петербургскую погоду.

Лопату выдадут, всему научат

Многие думают: «Я никогда ничего не сажал, только всё испорчу». Переживать не стоит.

На таких встречах работают специалисты садово-парковых предприятий. Они берут на себя всю сложную организацию:

бесплатно дают саженцы, перчатки и весь нужный инвентарь;

объясняют, какой глубины должна быть яма;

показывают, как расправить корни и как правильно укрепить дерево, чтобы его не сломал ветер.

Это отличный повод провести выходной с семьей. Дети обычно в восторге: для них это не скучный урок биологии, а настоящее приключение с лопатой и землей.

Почему сажают именно осенью?

Кажется нелогичным сажать растения перед самой зимой. Но на самом деле для нашего климата середина и конец осени — идеальный период.

Сейчас деревья уже «засыпают». Они сбросили листья, сокодвижение остановилось. В таком состоянии растение почти не испытывает стресса при пересадке.

Земля еще не промерзла, в ней много влаги. За пару недель до морозов саженец успеет прижиться на новом месте, а ранней весной сразу тронется в активный рост.

Как принять участие?

Осенний сезон почти закрыт. Осталось буквально несколько локаций, где еще ждут добровольцев.

Чтобы присоединиться:

Зайдите на официальный сайт городского Комитета по благоустройству. Откройте раздел «Территории зелёных насаждений». Найдите список оставшихся адресов и контакты кураторов (лучше позвонить заранее, чтобы вам точно приготовили саженец).

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