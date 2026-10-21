Замесила тесто за 5 минут – и подаю ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть

Очень быстрый яблочный пирог

Подготовка ингредиентов для данного яблочного пирога займет не более пяти минут. Готовое блюдо характеризуется мягкой, нежной текстурой и выраженным ароматом.

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

молоко — 100 мл;

мука пшеничная — 200 г;

разрыхлитель — 10 г;

яблоки — 5 шт.;

корица и сахар (для декора).

Технология приготовления

Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Фрукты нарежьте дольками.

Форму для выпечки предварительно смажьте сливочным маслом. Выложите яблоки, посыпав их смесью сахара и корицы.

В емкости взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко и повторно перемешайте. Постепенно введите муку, предварительно смешанную с разрыхлителем.

Залейте яблоки полученным тестом. Время выпекания составляет около 20 минут.

Готовое изделие следует перевернуть и декорировать сахарной пудрой. Желаем приятного аппетита!

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова готовит этот пирог регулярно. Яблоки лучше выбирать с кислинкой – так вкус раскроется намного лучше. Если яблок нет, их можно заменить на груши или абрикосы.

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