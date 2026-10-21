Городовой / Новости Петербурга / Замесила тесто за 5 минут – и подаю ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть

Замесила тесто за 5 минут – и подаю ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть

Опубликовано: 21 октября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Замесила тесто за 5 минут – и подаю ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть
Замесила тесто за 5 минут – и подаю ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть
Городовой ру
Очень быстрый яблочный пирог

Подготовка ингредиентов для данного яблочного пирога займет не более пяти минут. Готовое блюдо характеризуется мягкой, нежной текстурой и выраженным ароматом.

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • молоко — 100 мл;
  • мука пшеничная — 200 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • яблоки — 5 шт.;
  • корица и сахар (для декора).

Технология приготовления

Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Фрукты нарежьте дольками.

Форму для выпечки предварительно смажьте сливочным маслом. Выложите яблоки, посыпав их смесью сахара и корицы.

В емкости взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко и повторно перемешайте. Постепенно введите муку, предварительно смешанную с разрыхлителем.

Залейте яблоки полученным тестом. Время выпекания составляет около 20 минут.

Готовое изделие следует перевернуть и декорировать сахарной пудрой. Желаем приятного аппетита!

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова готовит этот пирог регулярно. Яблоки лучше выбирать с кислинкой – так вкус раскроется намного лучше. Если яблок нет, их можно заменить на груши или абрикосы.

Читайте также:

Беру кефир и творог — за 10 минут готовлю лепешки на завтрак: просто, быстро и сытно.

«Медовик» на сковороде: с этим рецептом справится даже начинающая хозяйка – торт нежный и очень вкусный.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Когда пельмени надоели, готовлю литовские «дирижабли» из картофеля — с обжаренным фаршем внутри Перейти 21 октября 2026
Русский дизель, удобрения и встреча в Китае: о чем Путин и посланник Трампа договорились в Петербурге Перейти 21 октября 2026
Лопату выдадут, яму покажут: как успеть посадить своё дерево в Петербурге Перейти 21 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное