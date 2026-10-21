Замесила тесто за 5 минут – и подаю ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть

Подготовка ингредиентов для данного яблочного пирога займет не более пяти минут. Готовое блюдо характеризуется мягкой, нежной текстурой и выраженным ароматом.
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- молоко — 100 мл;
- мука пшеничная — 200 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- яблоки — 5 шт.;
- корица и сахар (для декора).
Технология приготовления
Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Фрукты нарежьте дольками.
Форму для выпечки предварительно смажьте сливочным маслом. Выложите яблоки, посыпав их смесью сахара и корицы.
В емкости взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко и повторно перемешайте. Постепенно введите муку, предварительно смешанную с разрыхлителем.
Залейте яблоки полученным тестом. Время выпекания составляет около 20 минут.
Готовое изделие следует перевернуть и декорировать сахарной пудрой. Желаем приятного аппетита!
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова готовит этот пирог регулярно. Яблоки лучше выбирать с кислинкой – так вкус раскроется намного лучше. Если яблок нет, их можно заменить на груши или абрикосы.
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