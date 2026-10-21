Вместо покупки новой сантехники – сияющий глянец: как обновить старую ванну жидким акрилом

Плюсы и минусы акрилового покрытия для старой ванны

Когда цены в строительных магазинах так высоки, хозяева квартир ищут способы сэкономить. Популярное решение — обновить старую ванну без демонтажа и покупки новой сантехники, с помощью наливного акрила. Технология проста: специальный полимерный состав заливают на борта, и он равномерно стекает по стенкам, создавая новое гладкое покрытие, пишет Sakhaday. Однако у этого метода есть нюансы, которые важно учитывать.

Чем хорош наливной акрил

В отличие от эмали, слой акрила толще и служит дольше — в среднем от 5 до 10 лет, а при качественном материале и уходе и больше. Он заполняет мелкие трещины и сколы, создавая монолитное покрытие.

Акриловая поверхность не скользит, что снижает риск травм, и приятна на ощупь. Ванна с таким покрытием быстрее нагревается и дольше держит тепло, а также лучше гасит шум воды.

Гладкая глянцевая поверхность выглядит как новая. Можно выбрать не только белый, но и другие цвета.

Минусы акрилового покрытия

Старую эмаль необходимо зачистить до шероховатости, обезжирить и полностью высушить. Если этого не сделать, покрытие начнёт отслаиваться. Оставшаяся влага или пыль также испортят результат.

Акрил легко поцарапать острым предметом. Он боится абразивных порошков и агрессивной химии, например, хлорсодержащих средств — от них покрытие может вздуться. Также акрил может впитывать стойкие красители, например, краску для волос при домашнем окрашивании.

Обновленное - не то же, что новое. Через 5–10 лет может потребоваться обновление или замена ванны.

После заливки пользоваться ванной нельзя будет 2-3 дня, пока акрил полностью не полимеризуется.

Когда не подойдет акриловое покрытие

Метод не подойдёт, если чаша имеет сквозные повреждения или трещины, а также если сама ванна шатается — покрытие на подвижной поверхности быстро потрескается.

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