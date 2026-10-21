Поход за грибами как по минному полю: в Петербурге запрещают собирать редкие виды

Депутаты городского Заксобрания поддержали законопроект, который запрещает собирать краснокнижные грибы, пишет "Петербургский дневник".
За какими грибами теперь нельзя охотиться
Большинство охраняемых видов среднестатистический горожанин в глаза не видел. Но есть и вполне заметные грибы.
Например, ежовик коралловидный. Он белоснежный, ветвистый и действительно похож на морской коралл. Гриб съедобный и вкусный, поэтому его часто срезают ради интереса. Теперь за это будут наказывать.
Другой пример — саркосома шаровидная. Она похожа на бархатистый бочонок с жидкостью внутри. Гриб редкий, целебный и… очень «опасный» для вашей свободы.
На заседании депутат Марина Шишкина справедливо заметила: поход в лес не должен напоминать вылазку сталкеров, где шаг вправо или влево грозит тюрьмой. По ее мнению, людей нужно сначала просвещать, а не сразу наказывать.
Кто будет досматривать корзины?
Алексей Цивилев напомнил, что в Петербурге и Ленинградской области живет около полумиллиона любителей тихой охоты. Проверить каждого физически невозможно.
Пока власти успокаивают: сплошных облав на выходе из леса и обысков на станциях электричек не будет. За соблюдением закона следят лесные инспекторы и егеря.
По закону уголовная ответственность наступает только тогда, когда доказан умысел. То есть если человек точно знал, что рвет редчайший гриб, и делал это специально (например, на продажу).
Что делать простым грибникам
Законопроект приняли за основу, депутаты еще готовят поправки. Но главное правило безопасности в лесу работает уже сейчас:
Не уверен — не трогай.
Собирайте проверенную классику: белые, подосиновики, подберезовики, лисички и маслята. Им закон точно не угрожает. А если увидели в траве необычный гриб причудливой формы — просто сфотографируйте его на телефон и оставьте расти дальше.
Ранее «Городовой» рассказывал, как правильно заморозить грибы на зиму.