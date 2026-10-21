Поход за грибами как по минному полю: в Петербурге запрещают собирать редкие виды

Обычная «тихая охота» под Петербургом скоро может стать поводом для уголовного дела.

Депутаты городского Заксобрания поддержали законопроект, который запрещает собирать краснокнижные грибы, пишет "Петербургский дневник".

За какими грибами теперь нельзя охотиться

Большинство охраняемых видов среднестатистический горожанин в глаза не видел. Но есть и вполне заметные грибы.

Например, ежовик коралловидный. Он белоснежный, ветвистый и действительно похож на морской коралл. Гриб съедобный и вкусный, поэтому его часто срезают ради интереса. Теперь за это будут наказывать.

Другой пример — саркосома шаровидная. Она похожа на бархатистый бочонок с жидкостью внутри. Гриб редкий, целебный и… очень «опасный» для вашей свободы.

На заседании депутат Марина Шишкина справедливо заметила: поход в лес не должен напоминать вылазку сталкеров, где шаг вправо или влево грозит тюрьмой. По ее мнению, людей нужно сначала просвещать, а не сразу наказывать.

Кто будет досматривать корзины?

Алексей Цивилев напомнил, что в Петербурге и Ленинградской области живет около полумиллиона любителей тихой охоты. Проверить каждого физически невозможно.

Пока власти успокаивают: сплошных облав на выходе из леса и обысков на станциях электричек не будет. За соблюдением закона следят лесные инспекторы и егеря.

По закону уголовная ответственность наступает только тогда, когда доказан умысел. То есть если человек точно знал, что рвет редчайший гриб, и делал это специально (например, на продажу).

Что делать простым грибникам

Законопроект приняли за основу, депутаты еще готовят поправки. Но главное правило безопасности в лесу работает уже сейчас:

Не уверен — не трогай.

Собирайте проверенную классику: белые, подосиновики, подберезовики, лисички и маслята. Им закон точно не угрожает. А если увидели в траве необычный гриб причудливой формы — просто сфотографируйте его на телефон и оставьте расти дальше.

Ранее «Городовой» рассказывал, как правильно заморозить грибы на зиму.