Трамвай до Славянки стал ближе: по новой линии поехали первые вагоны

Проект скоростного трамвая «Славянка» вышел на новый этап — пустые составы уже начали тестировать новые рельсы.

Зачем по путям ездят пустые вагоны?

Сейчас на втором участке ветки идет технологическая обкатка. Это обязательный этап перед тем, как в салон зайдут первые люди. Трамваи курсируют от нового депо на Новгородском проспекте до микрорайона Славянка, сообщил Александр Беглов.

Пассажиров внутри нет: инженеры должны лично убедиться, что рельсы, провода и электроника работают без сбоев.

Месяц тестов: от тихого хода до полной скорости

Испытания продлятся около месяца. Сначала вагоны пускают на минимальной скорости, буквально «шагом». Затем разгон постепенно увеличивают до обычной рабочей скорости.

Что проверяют специалисты:

надежность рельсов под тяжестью вагонов;

подачу тока и работу контактной сети;

плавность перевода стрелок;

работу систем связи и автоматики.

Пока одни тестируют пути, другие настраивают тяговые подстанции. На будущих остановках уже подключают освещение, камеры видеонаблюдения и электронные табло с расписанием.

Первый участок уже бьет рекорды

Маршрут открывают по частям. Первый отрезок — от станции метро «Купчино» до Валдайской улицы в Шушарах — уже давно принимает пассажиров и пользуется огромным спросом.

Цифры говорят сами за себя:

в будни трамваями пользуются около 13 тысяч человек;

в выходные дни поток составляет около 9 тысяч пассажиров.

Для многих жителей Шушар этот маршрут стал единственным предсказуемым способом вовремя добраться на работу или учебу.

Когда поедем до конца?

Сроки запуска остаются неизменными. Второй участок трамвайной линии до Колпинского шоссе в микрорайоне Славянка планируют открыть для пассажиров до конца декабря 2026 года.

К этому моменту строители полностью завершат работы, наведут порядок и благоустроят территорию вдоль путей, а городские службы оформят все документы для безопасных перевозок.

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