Кожаные кресла, пушечный залп и умные батареи: 90 лет петербургскому троллейбусу

Сегодня петербургскому троллейбусу исполняется 90 лет. Для города это не просто круглая дата, а настоящий повод для гордости.

Роскошь из дерева: как всё начиналось

Первый троллейбус выехал на улицы Ленинграда 21 октября 1936 года. Это была модель ЯТБ-1. Выглядела машина необычно: канареечно-бирюзовый цвет и деревянный кузов, просто обшитый металлическими листами.

Маршрут пролегал от Красной площади (ныне площадь Александра Невского) до площади Труда. Для горожан это был невиданный комфорт. В отличие от громыхавших тогда трамваев, троллейбус ехал мягко и тихо.

Внутри пассажиров ждали мягкие кожаные кресла, зеркала, шторки на окнах и даже электрическое отопление — невероятная роскошь для 1930-х годов!

Парад ретро-машин и полуденный выстрел

Праздник город отметил с размахом. С самого утра по Васильевскому острову и Тучкову мосту проехала колонна раритетов. Горожане смогли увидеть, как менялся дизайн городского транспорта десятилетие за десятилетием.

В честь юбилея с Государева бастиона Петропавловской крепости прогремел традиционный полуденный выстрел. А для коллекционеров и пассажиров выпустили особую партию карты «Подорожник» в праздничном оформлении.

Троллейбус, который гуляет сам по себе

Главный подарок к юбилею получили пассажиры. В городе заработал новый маршрут № 90. Он связал Казанскую улицу с новостройками на намыве Васильевского острова, сообщили в Комитете по транспорту.

И здесь кроется главная современная фишка петербургского транспорта. На намыве еще нет проводов. Но троллейбусу они и не нужны на протяжении всего пути!

Петербург первым в России начал массово закупать троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Прямо на ходу водитель нажимает кнопку, «рога» опускаются, и машина едет дальше как обычный электробус на батареях.

В городе уже больше 320 таких умных машин. Они ходят в новые районы, куда тянуть контактную сеть слишком дорого или долго.

Так что петербургский троллейбус в свои 90 лет на пенсию точно не собирается. Он только набирает ход.

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