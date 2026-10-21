Русский дизель, удобрения и встреча в Китае: о чем Путин и посланник Трампа договорились в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла встреча, за которой сейчас следит весь мир.

Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа — американского бизнесмена Стива Уиткоффа.

Встреча не была протокольной вежливостью. На стол легли конкретные предложения: от мира на Украине до поставок топлива, сообщают "Ведомости".

План по миру уже на бумаге

Главная тема встречи — конфликт на Украине. Уиткофф прилетел в Россию не с пустыми руками: он привез готовые документы с американскими вариантами мирного урегулирования.

До приезда в Петербург эмиссар Трампа уже провел консультации в Осло. Путин оценил настрой Трампа и поблагодарил его за желание поскорее установить мир.

Бизнес берет свое: дизель и удобрения

Пока политики спорят, экономика диктует свои правила. Россия и США уже вовсю решают топливный вопрос.

Москва согласилась поставить на мировые и американские рынки сотни тысяч тонн своего дизеля. Всего планируют отправить почти 2 миллиона тонн.

Результат налицо: мировые цены на дизель сразу упали на 5–6%. Трамп через своего посланника передал за это отдельное «спасибо».

Кроме того, Россия предложила американскому рынку удобрения.

Встреча Путина и Трампа может пройти в Китае

Самая интригующая деталь — личные переговоры лидеров. Путин предложил не тянуть и провести личную встречу с Трампом на территории Китая.

Выбор площадки логичен: Пекин держит нейтралитет и поддерживает контакт с обеими сторонами.

Заодно обсудили и Ближний Восток. Россия заявила, что готова выступить мостом между США и Ираном.

Ранее «Городовой» рассказывал, что люди Трампа прилетели к Путину в Петербург.