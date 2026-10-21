Русский дизель, удобрения и встреча в Китае: о чем Путин и посланник Трампа договорились в Петербурге

Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа — американского бизнесмена Стива Уиткоффа.
Встреча не была протокольной вежливостью. На стол легли конкретные предложения: от мира на Украине до поставок топлива, сообщают "Ведомости".
План по миру уже на бумаге
Главная тема встречи — конфликт на Украине. Уиткофф прилетел в Россию не с пустыми руками: он привез готовые документы с американскими вариантами мирного урегулирования.
До приезда в Петербург эмиссар Трампа уже провел консультации в Осло. Путин оценил настрой Трампа и поблагодарил его за желание поскорее установить мир.
Бизнес берет свое: дизель и удобрения
Пока политики спорят, экономика диктует свои правила. Россия и США уже вовсю решают топливный вопрос.
Москва согласилась поставить на мировые и американские рынки сотни тысяч тонн своего дизеля. Всего планируют отправить почти 2 миллиона тонн.
Результат налицо: мировые цены на дизель сразу упали на 5–6%. Трамп через своего посланника передал за это отдельное «спасибо».
Кроме того, Россия предложила американскому рынку удобрения.
Встреча Путина и Трампа может пройти в Китае
Самая интригующая деталь — личные переговоры лидеров. Путин предложил не тянуть и провести личную встречу с Трампом на территории Китая.
Выбор площадки логичен: Пекин держит нейтралитет и поддерживает контакт с обеими сторонами.
Заодно обсудили и Ближний Восток. Россия заявила, что готова выступить мостом между США и Ираном.
Ранее «Городовой» рассказывал, что люди Трампа прилетели к Путину в Петербург.