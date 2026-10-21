Маршрут «Осло — Пулково»: люди Трампа прилетели к Путину в Петербург

В петербургском аэропорту заметили кортеж спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

В Россию прибывает особый гость из Вашингтона — спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Их цель — личная встреча с Владимиром Путиным, пишет "ДП" со ссвлкой на The New York Times.

Сначала Осло, теперь Петербург

Американская делегация прилетела в Россию не из Вашингтона, а напрямую из Норвегии. Там Уиткофф только что провел переговоры с украинскими представителями, сообщает Reuters.

Судя по всему, разговор в Осло задал хороший темп. Европейские лидеры даже не скрывали оптимизма. Премьер Норвегии назвал встречу конструктивной.

Встреча в Пулково

В аэропорту кортеж спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева уже ждет американцев, сообщает Интерфакс. Дмитриев давно выступает главным связным между Кремлем и окружением Трампа.

В апреле Уиткофф специально прилетал в Петербург, чтобы «поймать» график Путина во время его совещания по флоту.

Ранее «Городовой» рассказывал, что пообещал Беглов Путину на встрече в Петербурге.