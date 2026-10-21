Когда пельмени надоели, готовлю литовские «дирижабли» из картофеля — с обжаренным фаршем внутри

Как приготовить литовские цеппелины из фарша и картофеля

Из картофеля и фарша можно приготовить цеппелины - кулинарный символ Литвы. Блюдо готовится из самых простых продуктов, поэтому с ингредиентами точно не возникнет проблем.

Что понадобится

Картофельная масса: картошка с высоким содержанием крахмала - 1,5 кг, соль - 1 чайная ложка, крахмал - при необходимости.

Начинка: фарш мясной - 400 г, лук - 1 штука, чеснок - 1 зубчик, соль - ½ чайной ложки, перец - по вкусу.

Подача: лук - 1 штука, бекон - 120 г, сметана - несколько ложек.

Приготовление

400 г картофеля отварите, измельчите с помощью толкушки. Остальные клубни нужно натереть на мелкой терке, отжать, что позволит удалить лишний сок.

Перелейте сок в отдельную емкость, оставьте его на несколько минут и слейте. На дне у вас останется крахмал, который нужно добавить в пюре и сырой картофель.

Измельчите лук и чеснок, смешайте с фаршем, солью и перцем, после чего обжарьте. Слегка намочите руки, расплющите часть картофельной массы до тонкой лепешки, после чего выложите на нее порцию фарша, соедините края.

Заготовка должна напоминать форму дирижабля. Вскипятите воду, добавьте соль, после чего опустите в нее цеппелины. Готовьте их на умеренном огне 25 минут после всплытия, сообщает popcornnews.ru.

Для подачи обжарьте измельченный лук с беконом, посыпьте поджарку сверху блюда. Также используйте сметану.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит цеппелины, когда нужно накормить всю семью сытным и вкусным блюдом. Автор делает фарш самостоятельно, а также использует картофель со своего огорода. Цеппелины при подаче она поливает растопленным сливочным маслом, а не сметаной, из-за чего вкус становится еще лучше.

Фото: Сгенерировано ИИ

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