Вкуснее чебуреков, проще беляшей: трубочки-ленивки из лаваша с фаршем и сыром в кляре

Как приготовить трубочки из лаваша и фарша

Устоять перед блюдом с аппетитной румяной корочкой, начинкой из мяса и сыра просто невозможно. Приготовьте трубочки из лаваша и фарша, которые напомнят сразу и беляши, и чебуреки. Возиться с блюдом не придется, так как оно готовится очень быстро. Никакого замешивания теста: нужно просто завернуть мясную начинку в лаваш, окунуть в яичную массу и обжарить на сковороде.

Что понадобится

300 г фарша из свинины и говядины, 2 листа лаваша, 100 г твердого сыра, 2 куриных яйца, 1 луковица, 1 столовая ложка сметаны, 50 мл молока, 2 столовые ложки муки, чеснок, соль, перец и зелень - по вкусу.

Приготовление

Измельчите лук, соедините с фаршем, укропом или петрушкой, сметаной и специями. Натрите сыр на крупной терке, сообщает popcornnews.ru.

Лаваш нарежьте на одинаковые прямоугольники. На каждом распределите фарш, сыр. Края лаваша смочите водой, начните сворачивать трубочкой. Отдельно взбейте яйца с мукой, молоком и солью, что станет кляром.

Начните окунать каждый рулетик в яичную массу, выложите на разогретую сковороду с маслом. Обжарьте до румяной корочки под крышкой, что необходимо для приготовления фарша. Подавать трубочки можно со сметаной или соусом из майонеза и чеснока.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит трубочки из лаваша и фарша на завтрак. Блюдо получается сытным, при этом оно не затрачивает много времени. Автор добавляет натертый сыр прямо в фарш, а не выкладывает его сверху. От этого блюдо становится еще более нежным. Если соус из майонеза и чеснока кажется тяжелым, то можно заменить основной ингредиент греческим йогуртом.

Фото: Сгенерировано ИИ

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