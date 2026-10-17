Дряхлая яблоня даст рекордный урожай, если ее правильно обрезать в ноябре: хорошее освещение кроны — залог успеха

Осенние процедуры для старой яблони

С возрастом продуктивность старых яблонь снижается из-за сильного загущения кроны и большой массы ветвей. Грамотная обрезка позволяет эффективно восстановить плодоношение дерева.

Лучший период для проведения работ — поздняя осень после листопада или ранняя весна до начала сокодвижения. Рекомендуется соблюдать температурный режим не ниже -5°C во избежание повреждения хрупкой древесины.

Для выполнения процедуры необходимо использовать качественный садовый инвентарь: секатор, садовую ножовку и сучкорез. В первую очередь следует удалить поврежденные и пораженные болезнью ветви для снижения нагрузки на дерево и предотвращения распространения инфекций. Срезы должны быть гладкими и выполнены под острым углом.

Затем проводится прореживание и формирование кроны. Эта процедура необходима для обеспечения достаточного уровня освещенности, что является ключевым фактором для повышения урожайности.

Сохраните скелетные ветви, формирующие основу кроны, и основные горизонтальные побеги — они являются плодоносящими. Остальные элементы подлежат удалению.

Для старых яблонь оптимальна разреженно-ярусная форма кроны, предполагающая равномерное расположение горизонтальных ветвей. Это обеспечивает сбалансированное распределение урожая и минимизирует риск повреждения древесины.

В завершение процедуры укоротите удлиненные ветви и обработайте места срезов садовым варом для предотвращения инфицирования дерева.

Читайте также:

Предприимчивые турки придумали забор: не заслоняет солнце, продувается и не просвечивает – профнастил и рядом не стоял.

Поликарбонат на теплице дряхлеет за 3 зимы: как избежать разрушения конструкции – советы эксперта Татаркина.