Центробанк обратился к россиянам, которые хранят наличку: бумажные деньги или цифровой рубль

Популярность наличных среди россиян стремительно растет

Популярность наличных среди россиян стремительно растет. Этой осенью впервые за последние 4 года держать деньги «под матрасом» оказалось предпочтительнее, чем на банковском счете. В обращении находится более 20 трлн рублей банкнотами.

Почему наличные опять в ходу

Россияне теперь выбирают банкноты как возможность сохранять доступ к деньгам без цифровых посредников. На их поведение, по оценке аналитиков, повлияли одновременно понижение ставок по банковским вкладам, усиление контроля за операциями и проблемы с проведением безналичных расчетов, пишет Ура.ру.

Цифровой рубль

Еще одно изменение в финансовом поведении россиян — начало использования цифрового рубля. С сентября текущего года он введен наряду с физическими банкнотами и безналом. Цифровой рубль хранится в кошельке на платформе Центробанка. На ней с начала запуска заведено более 220 тыс. счетов, проведено свыше 150 тыс. операций. Подключение добровольное: автоматически на «цифру» никого не переводят.



Из преимуществ «цифры» - возможность пересылать друг другу деньги без комиссии, конвертировать в другие формы валюты также бесплатно. Но цифровой рубль нельзя положить в банк под проценты: проценты на остаток не начисляются, хранить их на депозите не получится. Для хранения сбережений по-прежнему выгоднее банковский вклад.

Вывод

Цифровая валюта — инструмент для расчета, прежде всего в крупных торговых сетях и интернет-магазинах. У каждой формы валюты свои преимущества: наличные дают прямой доступ, вклад — процентный доход, цифровой кошелёк — бесплатные переводы. Универсального варианта нет, выбор формы валюты

зависит от целей.

Мнения читателей

"Ничего лучше наличных нет и быть не может. В любой стране мира". "Наличные, которые лежат дома и не приносят процентного дохода" но они у тебя хотя бы есть. Независимо от того, работает интеренет или нет".

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