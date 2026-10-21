Кино со дна моря: на форте «Константин» открылся необычный музей

Реставраторы спасли пленку с фильмом со дна Финского залива.

Дно Финского залива — это настоящий подводный склад сокровищ. Здесь веками тонули торговые парусники, военные галеры и броненосцы. Теперь прикоснуться к этим тайнам можно прямо на суше.

В Кронштадте, на территории исторического форта «Константин», открылся Музей археологии залива, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

300 историй с морского дна

В новой экспозиции собрали больше 300 подлинных предметов. Их бережно поднимали со дна участники исследовательских экспедиций.

Здесь нет скучных пыльных витрин — за каждым предметом видна жизнь моряков:

столовые приборы, кружки и курительные трубки;

пуговицы, пряжки и элементы морской формы;

личные вещи экипажей;

невероятно редкие бумажные документы.

Сложно поверить, но бумага способна пережить крушение и долгие годы на глубине. Главный секрет — технологии сохранения.

Если просто вытащить мокрую старинную вещь на воздух, она рассыплется в прах. В музее как раз и показывают сложнейшие приемы консервации, с помощью которых ученые буквально спасают реликвии.

Главный хит — комедия из трюма

Самый поразительный экспонат музея — обычная кинопленка. Ее нашли внутри затонувшего немецкого судна времен Второй мировой войны.

На катушке была записана комедия «Семь лет удачи». Казалось бы, спасти фотоэмульсию после десятков лет в воде невозможно. Но реставраторы совершили чудо.

Пленку очистили по миллиметру, восстановили и оцифровали. Теперь гости музея могут своими глазами увидеть фрагмент фильма, который больше полувека провел на дне моря.

Повод для поездки на выходные

Кронштадт сегодня переживает настоящий туристический бум. За год сюда приезжает около пяти миллионов человек — город уже догнал по популярности Петергоф и Царское Село.

Сам форт «Константин» — атмосферное место с суровыми гранитными стенами и ветром с залива. А новый музей делает его еще интереснее.

Это редкая возможность заглянуть в прошлое без скучных лекций, просто разглядывая предметы, пережившие штормы и морские сражения.

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