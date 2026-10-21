На Почтамтской улице зажгли «умную старину»: как преобразился исторический Петербург

Новые светильники уникальны для города.

На Почтамтской улице стало по-настоящему уютно. Здесь завершили масштабное обновление освещения, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Вместо унылых советских плафонов на тросах появились изящные чугунные фонари. Внешне они напоминают классические фонари XIX века. Но внутри у них спрятаны самые современные технологии.

Провода — под землю, чугун — на тротуары

Раньше улицу освещал 21 светильник на растяжках. Провода паутиной висели в воздухе и портили вид на старинные здания.

Теперь от них избавились в рамках концепции «чистого неба». Шесть километров кабелей уложили в траншеи под землю. Вместо старых ламп поставили 40 красивых чугунных опор.

Взгляду открылось небо, а сама улица сразу приобрела благородный исторический вид.

Два в одном: фонари с цифровым мозгом

Инженеры разделили каждый фонарь на две независимые части.

Нижняя лампа — рабочая. Она направлена строго вниз, на дорогу и тротуар. Источник света скрыт специальным экраном, поэтому он вообще не слепит прохожих и водителей.

— рабочая. Она направлена строго вниз, на дорогу и тротуар. Источник света скрыт специальным экраном, поэтому он вообще не слепит прохожих и водителей. Верхняя часть — декоративная. Она находится внутри матового плафона и отвечает за эстетику.

Фонарями управляет диспетчер с компьютера. По нажатию кнопки светильники могут менять сценарии: имитировать трепет живого пламени свечи, давать ровный теплый свет старинной лампы накаливания или плавно переливаться разными цветами в праздничные дни.

Почтамтская — одна из старейших улиц города. Здесь находятся знаменитый Главпочтамт с желтой аркой, дворец канцлера Безбородко (ныне Музей связи) и Музей истории религии.

Новые фонари — это только начало. Вторым этапом станет запуск художественной подсветки девяти исторических фасадов. Когда проект завершится, улица превратится в единый световой ансамбль, по которому будет приятно гулять в любое время года.

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