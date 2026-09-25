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Приглашаем на Перформанс Маркетинг Форум 2026

Опубликовано: 25 сентября 2026 09:46
 Проверено редакцией
Приглашаем на Перформанс Маркетинг Форум 2026
Приглашаем на Перформанс Маркетинг Форум 2026
Городовой ру
Digital Club ежегодно объединяет ключевых игроков маркетинговой индустрии.

В 2026 году Форум снова соберёт профессионалов, которые формируют рынок интернет-рекламы.

Два дня, четыре потока профессиональных секций и дискуссий.

МЫ ПОГОВОРИМ О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ РЫНОК:

  • Как AI-ассистенты меняют путь пользователя и что будет с performance-воронкой, когда классический поиск перестает быть точкой входа.
  • Телеграм, мобильный маркетинг и новые площадки: где остались точки роста и куда перетекают бюджеты.
  • Инфляция, рост CAC и падение маржинальности: честный разговор об экономике агентств и рекламодателей.
  • CTV и измеримый результат: новый performance или старое ТВ в новой упаковке?
  • Ритейл-медиа, маркетплейсы и инфлюенс-маркетинг — кто реально зарабатывает?
  • Финтех, фарма, недвижимость и e-com: как крупнейшие сегменты пересобирают маркетинг в новой реальности.
  • Питчинг новых сервисов и площадок, разбор реальных кейсов и впервые — рейтинг рынка вживую.

📌 28–29 сентября 2026
📌 Москва, Hyatt Regency Petrovsky Park

ПМФ’26 — это пространство, где рынок сверяет курс, находит новые точки роста и формирует повестку на год вперёд. Здесь встречаются агентства, рекламодатели, платформы, сервисы и эксперты, чтобы не просто обсудить изменения, а понять, как действовать дальше.

Присоединяйтесь к Форуму, чтобы быть в центре профессионального диалога!

Автор:
Анна Ланская
Общество
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