Куда поехать на Новый год? Петербург рвется в топ у российских туристов

Привычки россиян на зимние праздники меняются.

Раньше большинство стремилось уехать на юг или в горы. Теперь тренды другие. Одной из главных звезд предстоящих новогодних каникул обещает стать Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на директора АТОР Майю Ломидзе.

Чем Петербург заманивает на Новый год?

Зимний Петербург — это особая атмосфера. В праздники город превращается в декорацию к сказке.

Главную пушистую елку традиционно ставят на Дворцовой площади. Невский проспект и мосты сияют тысячами огней. На Манежной площади открывается шумная ярмарка с каруселями, сувенирами и пышками.

Любители активности катаются на коньках с видом на Финский залив в «Севкабель Порту» или у «Лахта Центра». А ценители искусства штурмуют Мариинку и Михайловский театр.

Попасть на балет «Щелкунчик» в праздники — мечта каждого второго туриста. Неудивительно, что Северная столица уверенно метит в пятерку самых популярных направлений.

Кто составит конкуренцию Северной столице?

Вместе с Петербургом в топ-5 наверняка войдет Москва с ее масштабным фестивалем «Путешествие в Рождество».

Из горнолыжных курортов хорошие шансы у сибирского Шерегеша. Но с одной оговоркой: если отели не будут завышать цены. В прошлом году отдых там обошелся туристам слишком дорого.

А вот прошлогодние лидеры — Красная Поляна, Ставрополье и Крым — в этом сезоне немного сдают позиции.

Поездки по России: туристы не спешат

Отели Петербурга и Москвы уже открыли бронирование. Но туристы не торопятся доставать банковские карты.

Сейчас люди предпочитают планировать отдых в последний момент, отмечает директор АТОР. По ее словам, реальный пик бронирований по России случится только в ноябре и декабре. Так что время подумать еще есть.

Заграница: бронируй сейчас или переплачивай

С поездками за рубеж всё наоборот. Тут действовать нужно быстро.

Самые популярные страны у россиян на этот Новый год:

Египет

Таиланд

Вьетнам

Китай

Путевки туда активно разбирают уже сейчас. Причина простая — деньги. В декабре эти же туры подорожают как минимум на 15%.

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