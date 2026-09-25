Холодная волна и снег: россиян предупредили о резкой смене погоды

Что ждать россиянам в конце месяца

Сентябрь-2026 в России заметно теплее нормы, но уже в начале октября погода начнёт меняться. Метеорологи обещают кратковременные дожди и постепенное похолодание, а ближе к концу первой декады октября возможна холодная волна.

Прогноз по дням: чего ждать до конца сентября

До конца недели ожидается 16–18 градусов, ночью — 8–10. Подойдёт южный циклон: возможны сильные дожди с осадками до 25 миллиметров. Улучшение погоды прогнозируется в выходные, а последние дни месяца обещают быть сухими.

Чего ждать в октябре

Первые дни октября станут прохладнее: днём температура опустится до 12–14 градусов, ночью — до 6–8. К концу первой декады возможна холодная волна с осадками. Снега не стоит бояться — если он и выпадет, то быстро растает. Постоянный снежный покров появится значительно позже.

Практические советы: как подготовиться к погоде

Держите под рукой зонт и непромокаемую обувь: в ближайшие дни дожди вероятны.

Не спешите убирать тёплые вещи: даже при дневном тепле ночи уже прохладные.

Следите за обновлениями прогноза: циклоны могут менять интенсивность осадков в течение суток.

Сентябрь остаётся аномально тёплым, но дождливым, а октябрь начнётся с похолодания. Погода пока не стремится к рекордам, но требует внимательного отношения к гардеробу и планам на выходные. Лучше быть готовым к резким переменам, чем удивляться внезапному ливню.

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