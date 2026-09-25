Стройка «наизнанку»: как возводят новую станцию «Каменка» в Петербурге

Строительство станции «Каменка» перешло на новый важный этап.

Крыша раньше стен: как возводят «Каменку»

Станция появится на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. Ее строят по необычной технологии — «сверху вниз», рассказал губернатор Александр Беглов.

Сначала в земле делают герметичные бетонные стены. Затем заливают мощную крышу из железобетона толщиной больше метра. И только потом под этой «крышей» выгребают землю и строят подземные залы.

Такой способ идеально подходит для капризных петербургских грунтов. Он защищает стройплощадку от грунтовых вод.

Сейчас на стройке кипит работа. Рабочие уложили первый бетонный слой на дно котлована и смонтировали 20 стальных кронштейнов. Они удержат тяжелую плиту покрытия. Из будущего вестибюля уже вывезли почти 5 тысяч кубометров земли.

Когда ждать открытия и куда можно будет уехать?

Открыть «Каменку» и соседнюю станцию «Богатырская» планируют в 2029 году.

Они станут продолжением зеленой Невско-Василеостровской линии за станцией «Беговая». Местные жители смогут без пересадок добираться до Васильевского острова и центра города. Путь на работу станет в два раза быстрее.

Пересадочный узел и планы на будущее

«Каменка» станет не просто конечной остановкой, а крупным узлом. С нее можно будет перейти на новую станцию «Шуваловский проспект» фиолетовой ветки.

На этом развитие севера города не остановится. Фиолетовую линию потянут еще дальше. За «Шуваловским проспектом» построят станции «Магистраль №31» и «Коломяжская», а также новое депо для поездов.

Рыть тоннели будет знаменитый щит-гигант «Надежда». Это огромный проходческий комплекс диаметром более 10 метров. Его главная фишка в том, что он строит сразу один широкий тоннель для двух поездов одновременно, что сильно ускоряет стройку.

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